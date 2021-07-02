Как приучить ребенка самостоятельно делать домашнее задание

Домашнее задание – неотъемлемая часть процесса обучения. Оно помогает ученику еще раз самостоятельно отработать материал, запомнить правила и закрепить знания, необходимые для усвоения дальнейших тем.

Однако порой достаточно сложно приучить ребенка к самостоятельной работе, тем более, сложно добиться того, чтобы школьник брался за выполнение домашнего задания с удовольствием. Любовь ребенка к урокам во многом зависит от правильной подачи информации – важно объяснить, в чем для него польза, при этом не внушать страх ошибки, а, наоборот, поддерживать в возникающих сложностях. На желание ребенка учиться влияют не только преподаватели, но, в первую очередь, родители, поскольку они находятся в тесном контакте со школьником, способны направить его, дать необходимые советы и сформировать правильное отношение к учебе.

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Анастасия Никонова, методист онлайн-школы для занятий с репетиторами Учи.Дома , делится самыми эффективными способами, которые помогут родителям привить ребенку любовь к домашнему заданию и сделать этот процесс для него интересным и эффективным.

Разберитесь в причинах нежелания ребенка выполнять домашнее задание

Нелюбовь к домашнему заданию - это, как правило, следствие, а не первопричина, поэтому важно разобраться, почему у ребенка сложилось к нему негативное отношение.

Одна из самых распространенных причин - непонимание материала: школьник не разобрался в теме на уроке, постеснялся задать вопросы преподавателю и в итоге не знает, как подступиться к домашней работе. Могут быть и другие поводы - конфликт с преподавателем, перфекционизм и страх выполнить задание не идеально.

Важно обсудить с ребенком сложившуюся ситуацию, мягко и ненавязчиво уточнить, что мешает ему приступить к заданию, при необходимости предложить ему свою помощь в восполнении пробелов в знаниях. Можно как самостоятельно объяснить тему, так и воспользоваться услугами репетитора. Такая практика необходима для успешного выполнения домашнего задания в будущем, ведь ребенок будет знать, что ему обязательно помогут , и незнакомый материал не будет накапливаться тяжелым грузом.

Научите ребенка работать с формулировками заданий

Очень часто бывает, что ребенок не знает, как выполнить домашнее задание, потому что не понимает его формулировку и что от него требуется, а то и вовсе не обращает на нее внимания. Как показывает преподавательская практика, младшие школьники, например, сразу смотрят на задачу и ее визуальную составляющую, стараются догадаться о том, что нужно сделать, вместо того, чтобы внимательно прочитать описание. Поэтому важно уже на ранних этапах обучения приучить ребенка внимательно читать задание, прежде чем приступить к его выполнению.

Также полезно после завершения упражнения вернуться к формулировке и проверить, был ли дан ответ на поставленный вопрос. Если ребенок запомнит этот простой алгоритм работы, то ему будет проще разбираться с домашним заданием самостоятельно.

Объясните ребенку алгоритм выполнения задания

внимательно изучить формулировку задания

просмотреть само упражнение

выявить возможные трудности (например, ученик понимает, что некоторые пункты он не сможет выполнить, так как не помнит части материала или необходимые правила)

определить темы, в которых ученик испытывает трудности

найти данную информацию в учебнике

выполнить упражнение Еще одной причиной, по которой дети могут не хотеть делать домашнее задание, может быть непонимание, как к нему подступиться, с чего начать. Порекомендуйте школьнику соблюдать следующую последовательность при выполнении работы:

Также научите школьника пользоваться черновиком. Конечно, не все дети его любят, так как работа с черновиком занимает больше времени, ведь после выполнения упражнения необходимо все переписать в рабочую тетрадь. Однако необходимо постараться донести до ребенка все преимущества предварительной работы: возможность делать ошибки, исправлять, пробовать разные варианты решения.

Помогите ребенку с мотивацией

Особенно эффективно это работает для младших школьников, так как именно у них превалирует внешняя мотивация - стремление получить похвалу от учителя или родителя, порадовать их своими хорошими результатами.

Например, можно повесить плакат, на котором вы вместе с малышом будете отмечать результаты его учебы: количество пройденных тем или хорошие оценки. Делайте это с помощью ярких наклеек или рисунков, чтобы заполнение трекера тоже стало отдельным удовольствием. Также можно договориться о том, что на определенном уровне ребенка будет ждать приз: мороженое, поход в парк аттракционов, семейный просмотр мультфильма или интересная игра. Ведение такого трекера позволит наблюдать за прогрессом, мотивировать школьника к достижениям, а также сформировать у него положительное отношение к процессу обучения.

После перехода в среднюю школу внешняя мотивация у ученика сменяется внутренней. В этот период дети уже начинают осознавать, зачем они учатся, стараются это делать не ради кого-то, а для достижения собственных целей. Смена внешней мотивации на внутреннюю происходит у каждого ребенка с разной скоростью, важно помогать ему в этом — подкреплять внутреннюю мотивацию, обсуждать с учеником общие цели образования, рассказывать ему, зачем нужно ходить в школу, почему необходимо делать домашнее задание, как ему пригодится это в будущем и как знания, которые он получает сейчас, отразятся на его профессии.

С подростками лучше говорить как взрослый со взрослым, учитывать их интересы, увлечения, подсказать, как можно их развить и сделать профессией и как в этом поможет учеба.

Внесите выполнение домашнего задания в расписание дня

Многие дети отказываются выполнять домашнее задание, потому что хотят заниматься другими делами: играть, гулять или смотреть мультфильмы/фильмы, проводить время с друзьями. Эту проблему может решить расписание дня, и лучше всего приучить ребенка к нему как можно раньше, ведь когда есть четкий план на день, то распределять свое время становится гораздо проще.

Помогайте ребенку с составлением расписания (особенно первое время), но при этом дайте ему право выбора, учитывайте его предпочтения. Есть небольшая хитрость: можно запланировать домашнее задание перед чем-то, что очень нравится школьнику, например, сначала он выполняет домашнее задание, а после этого идет играть или гулять. Таким образом, грядущее приятное времяпрепровождение будет мотивировать чадо меньше отвлекаться от домашней работы. Но обязательно донесите до ученика, что уроки должны быть выполнены, в первую очередь, качественно, а не только быстро.

Научите ребенка правильно чередовать отдых и выполнение домашнего задания

После школы все дети чувствуют усталость, особенно если было много уроков, поэтому выполнение домашнего задания может стать для детей неприятным процессом. Поставьте себя на место ребенка, представьте, что школа для него – это как работа для вас, и после работы всегда хочется хотя бы немного отдохнуть. Поэтому обязательно нужно позволить ребенку сделать небольшой перерыв после школы, провести время так, как он хочет.

Если во время выполнения домашнего задания школьник быстро устает и переутомляется можно порекомендовать ему делать перерывы по пять минут после каждых пятнадцати минут работы. Длительность интервалов отдыха можно варьировать в зависимости от потребностей ребенка. Также стоит отметить, что некоторым детям проще сесть и сделать все сразу — это тоже отличный вариант, здесь нет единого для всех правила.

Формируйте правильные ожидания от школьника

Не зря говорят: "Не воспитывайте ребенка, будьте для него примером". Если домашнее задание вызывает у вас раздражение и нежелание помогать с ним, то подобную неприязнь будет чувствовать и школьник. Показывайте свою заинтересованность, воспринимайте домашнюю работу не как дополнительную нагрузку, а как интересную задачу, с которой предстоит разобраться, это поможет сформировать позитивное отношение к учебе и у ребенка.

Кроме похвалы за достижения в школе, родителям важно научиться правильно реагировать на ситуацию неуспеха. Вспомните себя: всегда ли у вас все получалось в школе? Всегда ли было легко? Не стоит ожидать, что школьник без трудностей освоит весь материал школьной программы. Поэтому если ребенок получил плохую оценку за домашнюю работу, сядьте вместе с ним, откройте тетрадь, посмотрите на допущенные ошибки, вместе проанализируйте, как можно было бы их избежать и что нужно сделать в следующий раз, чтобы улучшить результат. Также не забудьте признать право ребенка на такие эмоции как "грусть" или "разочарование", ведь скорее всего, малыш тоже не рад, что получил плохую оценку, поэтому ему нужна поддержка, чтобы не потерять уверенность в себе.

Помогайте ребенку

Школьнику любого возраста важно понимать, что он может обратиться за помощью к родителям и рассчитывать на их поддержку. Не отвергайте ребенка, если он пришел к вам за помощью, но и не спешите выполнять задание за него.

Если вы будете делать уроки за ребенка, то он быстро к этому привыкнет и перестанет быть самостоятельным, зная, что в сложной ситуации за него все сделают родители. Гораздо лучше — объяснить, где можно найти нужную информацию, поделиться опытом, направить в правильную сторону.

На платформе Учи.Дома есть автоматические домашние задания, которые появляются в личном кабинете сразу после прохождения урока с репетитором по математике или английскому. После того, как ребенок решил задания, ему сразу же приходит ответ — что было сделано правильно, а где была допущена ошибка. Это также помогает экономить время родителей на проверку работы.