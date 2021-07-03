ГИБДД предложила ограничить возраст водителей электросамокатов

Помимо прочего эксперт сообщил, что на данный момент водители электросамокатов относятся к категории пешеходов, ввиду чего перемещаться им на проезжей части — нельзя. Также он обратил внимание и на опасность скоростей, развиваемых электросамокатами в пешеходном потоке. По словам Черникова, требуется принимать меры, в частности законодательного регулирования.