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Россиянам рассказали, со скольки лет можно кататься на электросамокате

Ferra.ru
13 часов назад
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о минимальном возрасте, необходимом для начала вождения электросамокатом.
ГИБДД предложила ограничить возраст водителей электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, по словам специалиста, разрешать ребенку кататься на электросамокате можно не раньше семи лет. В то же время, необходимо брать во внимание мощность транспорта.
“Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог - не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть”, — отметил Черников.
Помимо прочего эксперт сообщил, что на данный момент водители электросамокатов относятся к категории пешеходов, ввиду чего перемещаться им на проезжей части — нельзя. Также он обратил внимание и на опасность скоростей, развиваемых электросамокатами в пешеходном потоке. По словам Черникова, требуется принимать меры, в частности законодательного регулирования.
Дети,Михаил Черников,ГИБДД,
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