В Кабардино-Балкарии упал фуникулер

В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер. Об этом рассказал источник в экстренных службах республики, сообщает ТАСС.

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«В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер», — сказал он.

По имеющейся информации, один человек пострадал. Другие детали о его состоянии неизвестны. Кроме того, причина случившегося также не называется. Официальных комментариев не поступало.