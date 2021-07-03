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В Кабардино-Балкарии упал фуникулер

Газета.Ruиещё 6
12 часов назад
В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер. Об этом рассказал источник в экстренных службах республики, сообщает ТАСС.
В Кабардино-Балкарии упал фуникулер
Фото: ТАССТАСС
«В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер», — сказал он.
По имеющейся информации, один человек пострадал. Другие детали о его состоянии неизвестны. Кроме того, причина случившегося также не называется. Официальных комментариев не поступало.
В конце мая в Италии при движении от озера Лаго-Маджоре на Моттароне сорвалась кабинка фуникулера. Она рухнула с 20-метровой высоты, не доехав до точки назначения 200-300 метров. В результате трагедии погибли 14 человек, включая двух детей.
Дети,ИТАР-ТАСС,
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