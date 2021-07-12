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Правительство утвердило правила выплат на ребенка к началу учебного года

Газета.Ruиещё 27
1 час назад
Кабинет министров утвердил правила единовременной выплаты на ребенка к началу учебного года, сообщили в пресс-службе правительства. "По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка", - следует из документа. Единовременная выплата будет осуществляться родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября включительно. Пенсионный фонд будет принимать заявления на получение пособия с 15 июля по 1 ноября. Финансовые средства начнут поступать семьям уже 16 августа. Обратиться за подобной помощью также смогут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, обучающиеся в школах или интернатах. Оформить выплату можно будет либо самостоятельно, либо через законных представителей. Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала Госуслуг о новых единовременных выплатах.
Правительство утвердило правила выплат на ребенка к началу учебного года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Дети,Максут Шадаев,Минтруд,
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