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Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона

РИА Новостииещё 5
1 час назад
Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить.
Как сообщало областное ГУМВД, мужчина требует встречи с женой и отказывается возвращаться в квартиру, одной из причин происходящего - проблемы в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от намерений.
Как передает корреспондент РИА Новости, ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается уходить.
Дети,РИА Новости,
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