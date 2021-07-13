Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона

ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить.
Как сообщало областное ГУМВД, мужчина требует встречи с женой и отказывается возвращаться в квартиру, одной из причин происходящего - проблемы в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от намерений.
Как передает корреспондент РИА Новости, ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается уходить.