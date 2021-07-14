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В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19

РИАМОиещё 14
40 минут назад
 Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России до 20 сентября начнется вакцинация подростков от коронавируса, сообщает РИА Новости. Сейчас в столице проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследования проводят на базе двух московских больниц. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток. «У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — отметил руководитель центра Гамалеи. По его словам, российских подростков начнут прививать от инфекции до 20 сентября. Сейчас прививку в РФ делают гражданам старше 18 лет. По последним данным, в стране привились почти 29 млн человек. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Гинцбург назвал сроки вакцинации подростков от COVID-19
Фото: РИАМОРИАМО
Дети,Александр Гинцбург,РИА Новости,РИАМО,
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