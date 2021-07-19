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Следствие потребовало отправить в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

Lenta.ruиещё 32
4 часа назад
Следствие потребовало отправить в СИЗО сбившую детей в Москве девушку
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Девушке, сбившей троих детей на западе Москвы, предъявлено обвинение. Следователи требуют вместо домашнего ареста на время, пока ведется расследование, поместить ее в СИЗО. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает «Интерфакс».
Россиянку обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). За это по законодательству ей может грозить до семи лет лишения свободы.
Смертельная авария произошла в столице в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов. 18-летняя москвичка сбила троих детей, которые переходили с двумя взрослыми дорогу, на пешеходном переходе. Оказалось, что девушка — начинающий водитель.
В результате ДТП два ребенка погибли. По словам отца виновницы аварии, сейчас она находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом.
Дети,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Интерфакс,
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