Следствие потребовало отправить в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

Россиянку обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). За это по законодательству ей может грозить до семи лет лишения свободы.