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Полиция просит арестовать сбившую троих детей в Москве девушку

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Полиция ужесточила обвинение Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Полиция ужесточила обвинение сбившей детей в Москве девушке
Фото: InstagramInstagram
«По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что следствие просит изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи со смертью двух пострадавших детей. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Ранее ей было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, согласно которой ей грозило до пяти лет лишения свободы.
Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.
В субботу суд заключил девушку под домашний арест до 15 сентября. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.
Дети,Валерия Башкирова,Генпрокуратура РФ,
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