Полиция ужесточила обвинение сбившей детей в Москве девушке

В ведомстве уточнили, что следствие просит изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи со смертью двух пострадавших детей. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Ранее ей было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, согласно которой ей грозило до пяти лет лишения свободы.