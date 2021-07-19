Полиция ужесточила обвинение сбившей детей в Москве девушке

В ведомстве уточнили, что следствие просит изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи со смертью двух пострадавших детей. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Ранее ей было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, согласно которой ей грозило до пяти лет лишения свободы.
Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.