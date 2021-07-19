Россиянку облили из ведра за попытку провезти в храм коляску

Жительницу Ростова-на-Дону облили водой при попытке войти в церковь с коляской. Об этом она написала в группе "Типичный Ростов-на-Дону" в социальной сети "ВКонтакте". "Я пришла с коляской, то есть с годовалым ребенком. Поставить свечи за упокой и оставить помин. Меня не пустили!", - написала она. По ее словам, женщины, работающие в церкви, сказали ей взять на руки ребенка, который в этот момент спал. Когда она выходила, их облили домой из ведра, после чего она вернулась и записала на видео объяснения одной из атаковавших ее женщин. Согласно их словам, на колеса коляски налипла грязь, и поэтому ей нельзя войти. Сидорчик покинул студию сразу после замечания Галкина. Ведущий добавил, что в причинах произошедшего стороны разобрались после эфира.