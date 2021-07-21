Соседка, избившая сына Пьехи, хотела совершить убийство

«Бабушку вообще надо было грохнуть», – говорит женщина на видео. При этом нападавшая рассказала, что она не ударяла ребенка, а просто схватила его и «швырнула на пол». Также жена футбольного судьи Безбородова заявила, что ее дети неприкосновенны и за них она ударит кого угодно. Стас Пьеха
прокомментировал произошедшее. Он надеется, что женщине не удастся уйти от наказания. «Моего сына и его бабушку избили! Дальше делом занимаются профессионалы! Бить детей – последнее дело, да будет справедливое наказание»,– заявил Пьеха. Ранее сообщалось, что сын Пьехи на даче подружился с соседским мальчиком, но матери ребенка это не понравилось. В результате ребенка проткнул батут, а женщина за это швырнула его на землю. У мальчика было диагностировано сотрясение мозга и множественные ушибы. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / globallookpress.com, скриншот со страницы Пьехи в Инстаграм