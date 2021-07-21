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Автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Пятилетний мальчик пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в среду, 21 июля, в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Инцидент произошел вечером 21 июля на Южнобутовской улице, у дома 145. Когда мальчик пересекал на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехал автомобиль.
В ведомстве уточнили, что ребенок немного уехал вперед от сопровождающего его отца. После аварии мальчика госпитализировали с ссадинами живота и головы.
Аналогичный случай произошел на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе.
В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Мальчиков похоронят в деревне Коротово Череповецкого района. Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы.
За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова. Так, 19 июля стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение, ее заключили в СИЗО.
Дети,Валерия Башкирова,ФСИН,ГИБДД,РАНХиГС,
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