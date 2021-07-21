"Подрастешь – узнаешь": какие фразы травмируют детей

Сгоряча сказанные фраза может надолго оставить в памяти ребенка плохое воспоминание. Неосторожными словами легко нанести вред хрупкой детской психике и травмировать его восприятие мира, поэтому всегда тщательно следите что и как вы говорите своим (и чужим) детям. В материале "Рамблера" мы разберем несколько фраз, которые стоит убрать из лексикона каждому заботливому родителю.

Фото: Кадр из фильма «Жутко громко и запредельно близко» Кадр из фильма «Жутко громко и запредельно близко»

"Не трогай – сломаешь!"

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Удивительно гадкая фраза, которая сразу программирует как родителей, так и ребенка на то, что если малыш к чему-то прикоснется, то сразу все пойдет не так. Это рождает неуверенность в своих действиях, а также убеждение в том, что родители не могут довериться своему чаду.

Нерешительные и робкие люди вырастают именно благодаря тому, что в их неуклюжести были убеждены родители. Не давайте ребенку повод усомниться в себе, забудьте эту фразу навсегда.

"Я про тебя все папе/маме расскажу"

Шантаж - последнее дело. А пугать ребенка гневом второго родителя - редкостное издевательство. Хотите построить непробиваемую стену без взаимопонимания между собой и своим чадом - почаще произносите эту фразу, тогда ее строительство начнется как только, так сразу. И вы уже никогда не узнаете, чем живет ваш ребенок, что у него в мыслях, какие у него интересы, чувства и желания. Доверие будет потеряно, а на восстановление взаимоотношений могут уйти многие годы.

"Не придумывай!"

Всегда держите в уме, что то, что для взрослого - мелочь, для впечатлительного ребенка может быть огромным эмоциональным потрясением. Не списывайте со счетов и то, что восприимчивость к событиям у каждого человека разная, поэтому когда ребенок приходит к вам с желанием поделиться каким-то событием, внимательно его выслушайте. Фраза "Не придумывай" означает, дословно, что проблемы ребенка для вас не имеют значения, они пустяк, который проще проигнорировать. Не надо так.

"Пока не доешь – из-за стола не выйдешь"

Хотите довести ребенка до расстройства пищевого поведения? Вперед, эта фраза сделает все для этого. В противном случае, забудьте ее. Шантаж и наказание едой не доведут до добра и приведет к тому, что каждый прием пищи станет для ребенка неприятной рутиной даже когда он действительно голоден, потому что нет ничего хуже ощущение, что тебе не оставили выбора.

"Подрастешь – узнаешь"