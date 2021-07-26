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Двое детей с коляской на вокзале в Петербурге упали на рельсы

ТАССиещё 8
2 часа назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Девочка в возрасте 2,5 года и грудной ребенок в коляске упали на рельсы с платформы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, детей госпитализировали. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Двое детей с коляской на вокзале в Петербурге упали на рельсы
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, 26 июля в 16:20 мск многодетная семья следовала по шестой платформе вокзала. Ребенок 2018 года рождения вез коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребенка упали на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, детей после падения подняли с платформы. Им оказали помощь в медпункте вокзала, а затем госпитализировали.

"По данному происшествию сотрудники линейного отдела [полиции] проводят проверку, ее ход и результаты на контроле северо-западного транспортного прокурора", - отметили в надзорном ведомстве.

Дети,ИТАР-ТАСС,
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