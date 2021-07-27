Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

"Что за фашистка": петербурженка выгнала детей-инвалидов с площадки

Диана Товсепова
26 минут назад

В социальных сетях во всю обсуждают скандал в Санкт-Петербурге. Так, в Сети появилось видео с "разборкой" на одной из детских площадок города.

Как выяснил "Рамблер", жительница северной столицы решила выгнать с детской площадки детей с особенностями развития.

Ситуация произошла в Красносельском районе города. Женщина в агрессивной манере жаловалась, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с особенностями развития. Поэтому, как считает женщина, таких детей стоит "устранить" с детской площадки.

«Шуруйте отсюда!...

Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», — заявила женщина, назвав детей «непонятно какими».

На это громко отреагировали соцсети. Пользователи посчитали, что такое поведение женщины недопустимо:

"Какой ужас,что за средневековье, столько злости, надеюсь органы МВД поставят на место это существо";

"Что за фашистка, которая так относится к несчастным больным детям?!";

"Такое нельзя оставлять безнаказанным, за свои слова надо отвечать, должен быть крупный штраф (от 500 тысяч) или уголовная ответственность.";

"К сожалению, у этой особи с фашистскими замашками и дети, и внуки, и правнуки вырастут такие же. Вот кого надо лишать родительских прав.";

"Жду извинений этой женщины официальное перед мамой особенных детей. И штраф бы ей впаять на 30.000. В следующий раз эта тётя 50 раз подумает. Изменить её вряд ли Получится и призвать к совести. Потому нужно наказывать рублем.".

Дети,Видео,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители