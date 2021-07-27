В социальных сетях во всю обсуждают скандал в Санкт-Петербурге. Так, в Сети появилось видео с "разборкой" на одной из детских площадок города.
Как выяснил "Рамблер", жительница северной столицы решила выгнать с детской площадки детей с особенностями развития.
Ситуация произошла в Красносельском районе города. Женщина в агрессивной манере жаловалась, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с особенностями развития. Поэтому, как считает женщина, таких детей стоит "устранить" с детской площадки.
«Шуруйте отсюда!...
Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть», — заявила женщина, назвав детей «непонятно какими».
На это громко отреагировали соцсети. Пользователи посчитали, что такое поведение женщины недопустимо:
"Какой ужас,что за средневековье, столько злости, надеюсь органы МВД поставят на место это существо";
"Что за фашистка, которая так относится к несчастным больным детям?!";
"Такое нельзя оставлять безнаказанным, за свои слова надо отвечать, должен быть крупный штраф (от 500 тысяч) или уголовная ответственность.";
"К сожалению, у этой особи с фашистскими замашками и дети, и внуки, и правнуки вырастут такие же. Вот кого надо лишать родительских прав.";
"Жду извинений этой женщины официальное перед мамой особенных детей. И штраф бы ей впаять на 30.000. В следующий раз эта тётя 50 раз подумает. Изменить её вряд ли Получится и призвать к совести. Потому нужно наказывать рублем.".