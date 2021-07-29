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СК проверит спектакль в «Современнике» после жалобы «Офицеров России»

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад
СК проверит спектакль в «Современнике» после жалобы «Офицеров России»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Следственный комитет России проверит спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» после жалобы организации «Офицеры России» в Генпрокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее администрация убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы, роль которой исполнила Лия Ахеджакова. По сюжету ее персонаж оказывается в нетрезвом виде на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане.

22 июля стало известно, что организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». По мнению представителей организации, постановка является «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В ней усмотрели оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. «Офицеры России» подчеркнули, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли многие сцены из спектакля оскорбительными.

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