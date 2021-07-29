СК проверит спектакль в «Современнике» после жалобы «Офицеров России»

Следственный комитет России проверит спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» после жалобы организации «Офицеры России» в Генпрокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее администрация убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы, роль которой исполнила Лия Ахеджакова. По сюжету ее персонаж оказывается в нетрезвом виде на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане.