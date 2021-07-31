Что изменится с 1 августа: перерасчеты пенсий, выплаты на детей

Август – традиционное время окончания сезона отпусков и каникул, и именно на этот месяц наши власти подготовили введение целого ряда новых административных и законодательных новшеств, которые, несомненно, отразятся на многих социальных группах населения. Ежегодный перерасчет пенсий ждет пожилых тружеников, новые выплаты – семьи с детьми, льготы – пассажиров самолетов и поездов. Свои сюрпризы приготовил август для автомобилистов, владельцев электронных кошельков, любителей фитнеса Обо всех важнейших нововведениях последнего месяца лета – в материале «МК».

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Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

Со 2 августа начнутся выплаты единовременных пособий в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Как разъясняет Минтруд, если в семье несколько школьников, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельное заявление на каждого не требуется: можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успеют подать заявление до 16 августа, они могут сделать это и позднее — вплоть до 1 ноября.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше.

Комментирует Андрей Лобода, экономист, официальный представитель социального проекта Humanity:

«Похвальная и своевременная инициатива. Социальный вектор развития государства усиливается, поддержка семей перед новым учебным годом может стать традицией. На эту сумму можно купить что-то существенное для школьника – например, очень приличную обувь или частично оплатить внешкольные занятия в частных образовательных центрах, которые стали очень востребованными в последнее время. Важно, что по настоянию президента, выплаты начнутся уже со 2 августа, а не на две недели позже, как планировало правительство изначально. Дело в том, что цены в магазинах детских товаров могут существенно подрасти, причем не на 7-8% в пределах официальной инфляции, а значительно выше. Поэтому делать покупки лучше в первой декаде августа. Удивляет факт, что каждому родителю нужно снова достучаться до властей и подавать заявления. На фоне заметных успехов в цифровизации экономики и введения принципов социального казначейства, это наше государство должно держать связь с различными социальными группами населения и принудительно оказывать им материальную поддержку, не дожидаясь от них бумажек».

Перерасчет для работающих пенсионеров

С 1 августа 2021 года работавшие в прошлом году пенсионеры получат страховую пенсию в повышенном размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России (ПФР) ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов. Для перерасчета пенсий законом установлен максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент, который равен 3. С января текущего года его стоимость составляет 98,86 руб., таким образом, увеличение может быть не более чем на 296,58 рублей.

Комментирует Марк Гойхман, главный аналитик ГК «ТелеТрейд»:

«Приятно и закономерно, что работающие пенсионеры станут получать больше. Ведь за прошедший год работодатель делал пенсионные отчисления с их зарплат. Но эта прибавка к пенсии мала, ну или, по крайней мере, не так велика, как хотелось бы. Максимальный перерасчёт добавит лишь 3 балла. Хотя, безусловно, работающие пенсионеры, как отличники, достойны 5 баллов! В этом году один пенсионный балл составляет около 99 руб. Соответственно, наибольшая прибавка не превысит 297 рублей. Пенсионный фонд особо отмечает, что тем, кто работает неофициально, увеличение пенсии по данной статье не полагается. Казалось бы, в этом стимул для вывода тружеников-пенсионеров из «тени». Но стимул получается не очень действенным».

Продажа льготных авиабилетов для семей с детьми

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить в августе по льготной цене. Эти билеты можно будет приобрести при одновременном бронировании билетов на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Продавать их будут по 46 межрегиональным маршрутам, не включающим Москву, Санкт-Петербург и южные курорты России. При этом билеты нужно покупать у авиаперевозчиков, подпадающих под программу субсидирования. Государство будет компенсировать авиакомпаниям разницу между обычными и льготными билетами и выделяет для этого 1,35 млрд рублей.

Комментирует Андрей Лобода:

«Это одна из лучших социальных новостей в стране в этом году. Межрегиональное авиасообщение наберет высоту, а российская семья из четырех человек сэкономит порядка 20 тысяч рублей при перелете туда и обратно. Льготные авиабилеты, очевидно, сметут за несколько дней, поэтому в разгар сезона отпусков лучше поторопиться с бронированием и выкупом в самом начале действия программы. Проживающие в разных городах родственники стали чаще общаться по цифровым каналам коммуникаций, но личные встречи никто не отменял, они бесценны. Уже очевидно, что региональные авиаперелеты станут доступнее для граждан с низкими доходами. Важно, чтобы государство вспомнило о льготных авиабилетах для семей и после выборов в Госдуму».

Билеты в плацкарт продадут со скидкой

С 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут рассчитывать на скидку в 30% на поездки в плацкартных вагонах. Дисконт предоставят при покупке билета на верхние боковые места определенных номеров. Речь идет только об индивидуальных путешественниках, но не об организованных группах. Бонус не действует по детским тарифам. В то же время, для семей с одним или несколькими детьми до 18 лет действует программа субсидирования льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования этим летом. Льготный тариф рассчитывается как разница между ценой на билет по выбранному маршруту в купе и 50% его ценой в плацкартном вагоне.

Комментирует Григорий Скрипилёв, руководитель юридической практики компании «Интерцессия»:

«Россияне в августе и сентябре будут ездить в плацкартных вагонах поездов дальнего следования, приобретая билеты со значительной скидкой — до 30%. Однако, действовать она будет только на определенные места в поезде. Уже известно, что льготная цена распространяется при покупке проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. Есть также ряд дополнительных условий — организованные группы пассажиров не смогут получить такие скидки, как и организованные группы детей. Скидка не предоставляется по детскому тарифу, но там уже предусмотрены льготы. В частности, РЖД разрешает бесплатное путешествие для детей до пяти лет в любых направлениях и типах вагонов (если маленькие пассажиры не занимают отдельное место)».

Запрет использовать электронные кошельки анонимно

С 3 августа физические лица не смогут пополнить свои электронные кошельки анонимно – необходимо будет пройти идентификацию личности. Эти изменения помогут бороться с нелегальным доходом и финансированием терроризма.

Комментирует Андрей Лобода:

«В России уже давно развита мощная платежная инфраструктура. Требования новой цифровой экономики должны учитывать возможность доступа граждан к современным цифровым инструментам и сервисам в рамках правового поля. Почти 20 лет у нас процветали анонимные электронные кошельки, а если копнуть поглубже, то многие из них перекочевали в формат криптокошельков. Российская экономика пока еще не совсем прозрачная, теневой рынок у нас оценивается в размере 300 млрд долларов, поэтому не удивлюсь, что суммарно в анонимных кошельках без верификации владельцев крутятся очень приличные деньги, сопоставимые с бюджетами небольших стран Европы».

Изменения по ОСАГО

С 22 августа 2021 года водители смогут приобретать полисы ОСАГО без техосмотра автомобиля. Ранее без действующей диагностической карты застраховать автомобиль было невозможно. С 24 августа страховщики получат право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Тарифный коридор расширять на 10 процентов как вверх, так и вниз: это нововведение станет выгодным для аккуратных водителей. А злостным нарушителям ПДД придется покупать страховку дороже.

Комментирует Павел Уткин, ведущий юрист центра «Парфенон»:

«Отмена талонов продиктована тем, что в большинстве случаев талоны техосмотра просто покупались водителями без проведения каких-либо мероприятий. Поэтому можно считать, что эта инициатива перекрыла дополнительный коррупционный поток. Если говорить непосредственно о техническом состоянии авто, то водители не будут выезжать в город на неисправной машине — велика вероятность попасть в ДТП и выплачивать регресс страховой компании. Что касается коридора в 10% от значений по ОСАГО, то в этом тоже нет ничего принципиально удивительного — маловероятно, что аккуратные водители будут платить больше, чем сейчас, чего не скажешь о нарушителях».

Защита попавших под сокращение сотрудников

С 13 августа сотрудники, которых уволили из-за ликвидации организации или сокращения штата, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты получат только те работники, которые трудились в организации больше месяца, при этом деньги они обязаны получить до ликвидации компании.

Комментирует Григорий Скрипилёв:

«Это изменение законодательства сделано в интересах работников. Ранее применялась следующая схема при увольнении сотрудников при ликвидации организации-работодателя. Сотрудник имел право на получение пособия по ликвидации за 2 месяца, а также работники имели право на выплаты за третий месяц, если в течение этого времени не смогли трудоустроиться. Расчет заработной платы производился из величины средней заработной платы за последний год. Теперь работники имеют право на выплаты заработка за второй месяц со дня увольнения — то есть срок выплат увеличивается, что дает возможность гражданам, уволенным при ликвидации компании, иметь более длительное время для трудоустройства на другое место работы. Кроме того, в законе обозначается, что срок получения компенсаций ограничен по времени — работники должны ее получить до момента юридической ликвидации компании».

На Дальнем Востоке раздадут второй гектар земли

С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный гектар. Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

Комментирует Павел Уткин:

«Суть не столько в получении второго гектара новыми жителями Дальнего Востока, сколько в дальнейшем распространении программы переселения. Многие регионы, в том числе северные, стали значительно популярнее у туристов за последние полтора года, поэтому туда может хлынуть серьезный поток как инвестиций, так и отдыхающих, любящих уединенный отдых на природе и чистом воздухе. Можно с уверенностью говорить, что этот кейс будет пользоваться большим спросом в Карелии, Архангельской области и Красноярском крае».

За занятия спортом полагается налоговый вычет

С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейны начнется с доходов, полученных с 2022 года. Претендовать на вычет налогоплательщик может как в отношении себя, так и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети. Доказательством занятия спортом будут копия договора на оказание услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату (включая чек в электронном виде). Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, — 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет — до 15 600 рублей).

Комментирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

«В целом нововведение можно только приветствовать: это стимулирование здорового образа жизни граждан, а также развития физкультуры и спорта в России. Не все работодатели, особенно в регионах, имеют возможности компенсировать хотя бы частично работникам расходы на спорт, поэтому такую роль может взять на себя государство. Но есть и минусы: например, даже несмотря на налоговый вычет, не все россияне могут себе позволить платить за посещение фитнес-клуба или спортзала. Кроме того, примерно треть россиян получает зарплату в конвертах, и многие по этой причине обходят налоговые службы стороной, не обращаясь за налоговыми вычетами. Ну и обещанного налогового вычета налогоплательщику, возможно, придётся ждать полгода, а чтобы вообще его получить – надо корректно и без ошибок заполнить налоговую декларацию. Инициатива хорошая, но её омрачают две трудноразрешимые российские проблемы – бюрократизм и бедность».

Цена на газ подрастёт

С 1 августа возрастёт цена на природный газ для населения. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, повышение составит 3 процента. Стоит отметить, что первоначально повысить оптовые цены на газ планировалось ещё с 1 июля. Однако в связи с пандемией коронавируса, индексация была отложена на месяц.

Комментирует Наталья Чернышева, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля:

«Как и в прошлом году, тарифы на газ повышаются не с 1 июля, а с 1 августа. Но, конечно, гораздо справедливее было бы в связи с пандемией вообще заморозить повышение тарифов, а не просто откладывать. Можно предположить, что изначально газовики хотели бы повысить на более высокий процент, и хорошо, что хотя бы Федеральная антимонопольная служба не дает этого сделать. Однако этого недостаточно, и ФАС должна вернуться к разработке эталонных тарифов, которые декларировались ранее. Это может послужить первым шагом к полномасштабному аудиту всех тарифов ЖКХ который покажет обоснованность или, скорее, необоснованность самой базы для повышения. А до этого следовало вообще ввести мораторий на любое повышение тарифов, в том числе и на газ».

Завершается программа «детского кешбэка»

31 августа завершается программа «детского кешбэка», по которой можно купить путевку в детский лагерь и получить компенсацию части стоимости. По условиям программы, семьи могут отправить ребенка в детский лагерь, получив кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путевку нужно по карте «Мир». На нее же автоматические вернется часть стоимости. В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей есть на сайте госуслуг. Ребенок на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.

Кирилл Стус, руководитель юридической практики компании «Интерцессия»:

«Программа «детского кэшбека» была сразу ограничена по времени — она действовала на период летних каникул, когда в стране наиболее высокий спрос на отдых детей в летних лагерях, санаториях и курортах. Путевки родители, как правило, приобретают заранее, и потому действие программы завершится с окончанием летнего сезона отпусков и детского отдыха. Для оформления кэшбека достаточно оформить необходимые документы на сайте Госуслуг, а сама сумма возврата части средств производится на карту «Мир».

Уника новости 31.07.2021 11:16 — дата и время публикации