Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области

Появилось видео с места убийства 15-летней школьницы в Самарской области. Запись публикует телеканал «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах виден забор.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следственным органам. Полицейский уволен по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.

Ранее следователи опровергли любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым. Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии.