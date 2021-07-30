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Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области

Lenta.ruиещё 7
20 часов назад

Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Появилось видео с места убийства 15-летней школьницы в Самарской области. Запись публикует телеканал «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах виден забор.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следственным органам. Полицейский уволен по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.

Ранее следователи опровергли любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым. Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии.

Также сообщалось, что, по одной из версий, полицейский встречался со школьницей, но затем их отношения стали напряженными. Мотивом убийства могло стать то, что школьница угрожала рассказать всем об их связи.

Дети,МВД,
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