Россиянка потратила пособия для ребенка-инвалида на себя

В Нижегородской области опекун девятилетнего ребенка-инвалида потратила на себя 174 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram- канал Ni Mash.

Лилия Фадеева взяла мальчика из детского дома несколько лет назад. Россиянка ежемесячно получала пособие на него, за которое должна была отчитываться. По информации канала, во время проверки инспекторов россиянку застали нетрезвой, а мальчик был заперт в соседней комнате.

Выписку по счетам опекун отказалась предоставлять, а после проверки выяснилось, что на счету лежало всего четыре рубля. Чеки с тратами на ребенка женщина не предоставила. На россиянку заявили в полицию.