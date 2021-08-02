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СМИ узнали подробности о похитителе 12-летней школьницы на Алтае

Говорит Москваиещё 1
19 часов назад

Ранее житель Бийска был судим за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. Соседи мужчины рассказали РЕН ТВ, что Лавкин два года копал подвал на своём участке и, скорее всего, испугался и отпустил девочку, когда начались масштабные поиски ребёнка. Инцидент произошёл 31 июля. 12-летняя девочка поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Её вещи и телефон обнаружили на берегу. В поисках были задействованы более 200 полицейских и волонтёров. Минувшей ночью школьнице удалось выбраться из подвала и вернуться домой. Девочка рассказала правоохранителям, что мужчина сам отпустил её. Возбуждено уголовное дело. Преступник скрылся. Он объявлен в розыск.

Дети,РЕН ТВ,
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