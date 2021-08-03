Врач назвал опасные для детей места в квартире

Врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько назвала самые опасные места в квартире для детей. По ее словам, это может быть любое помещение, где присутствует бытовая химия, электроприборы или незащищенная мебель, передает РИА Новости.

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Специалист отметила, что к ней часто обращаются родители, чьи малыши получили травмы в пределах дома. Она порекомендовала максимально обезопасить жилье и объяснить ребятам постарше, что именно представляет угрозу для них, а за совсем маленькими внимательно следить.

Гунько уточнила, что в современной квартире для детей существует множество опасностей, это острые углы, бытовая химия, розетки, кухонная плита и окна. Последние очень привлекают детей, поэтому следует убрать москитную сетку — она не представляет полноценной защиты, а также использовать съемные ручки и блокираторы. Важно также отодвигать стулья и тумбочки, по которым ребенок может забраться на подоконник.

«Мебель должна быть хорошо закреплена, не должна шататься, так как ребенок может ее опрокинуть на себя. Также можно приобрести специальные накладки на углы мебели, об которые дети часто ударяются», — уточнила врач.

Гунько добавила, что ящики с косметикой, моющими средствами, лекарствами следует запирать или убирать эти предметы из зоны досягаемости детей, а на розетки необходимо устанавливать специальные заглушки.