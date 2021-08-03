Хоумстейджер, FPV-пилот и биолог: список интересных профессий будущего

Помогая ребенку определиться с профессией мечты, важно показать ему как можно больше возможных вариантов, из которых он может выбрать, — ведь сейчас так много новых и интересных специальностей. Совместно с онлайн-школой репетиторов Учи.Дома мы составили список тех из них, которые актуальны уже на данный момент и будут востребованы в будущем.

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Биолог

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Слово «биология» у большинства из нас вызывает воспоминания о школьных уроках и далеко не у всех ассоциируется с интересной и перспективной профессией. Однако, сейчас биология как наука получила совершенно новые сферы развития и применения, а связанные с ней профессии становятся очень востребованными. Современный биолог не только занимается изучением генетических предрасположенностей или разработкой лекарств и вакцин, но и даже созданием новых живых организмов, например, биологи принимают активное участие в изучении Марса и его возможном заселении.

Специалист по доступной среде

Задача специалиста по доступной среде — сделать город удобным для всех категорий граждан. Это включает разработку решений, помогающих людям с ограниченными возможностями пользоваться инфраструктурой города, транспортом, музеями и театрами, школами и поликлиниками. Профессия идеальна для людей, мечтающих изменить мир к лучшему, обладающих эмпатией, образным мышлением и техническим складом ума. Сейчас для таких специалистов открываются самые широкие перспективы, работать можно как в строительных компаниях, так и в градостроительных департаментах и благотворительных фондах.

Гейм-дизайнер

Вопреки широко распространенному мнению, гейм-дизайнер не только придумывает сюжеты “бродилок” — данная профессия востребована далеко за пределами студий, производящих видеоигры. Суть работы гейм-дизайнера — хорошо разбираться в устройстве человеческого мозга, понимать как удержать ту или иную эмоцию, вызвать правильную реакцию. Подобные навыки необходимы, чтобы грамотно выстраивать взаимодействие с пользователями, сферы применения — реклама, искусство, онлайн-платформы, банковский сектор и многие другие. Это совершенно точно профессия будущего — и ни один день в ней не будет казаться работой.

Проджект-менеджер

Задача проджект-менеджера — управляя разными ресурсами (бюджет, сотрудники, время), грамотно организовать процесс и прийти к поставленному результату. Данная специальность применяется в самых разных сферах и компаниях — от IT-стартапа до крупного промышленного предприятия, проджект может вести как несколько проектов одновременно, так и организовывать работу одного отдела.

Человек этой профессии должен обладать самыми разными навыками: управление документооборотом, ведение переговоров, заключение сделок, управление командой, этот список можно продолжать. Преимущество данной специальности в том, что она широко востребована на рынке труда, а значит, найти работу и построить карьеру будет несложно.

FPV-пилот

Управление пилотажным дроном давно уже стало не просто развлечением, а профессией — красивые съемки с высоты востребованы и в кинематографе, и в музыкальной индустрии, в искусстве и даже в экстремальном спорте. При этом пилоты должны совмещать в себе умение разбираться в технике (разбирать и собирать дроны, усовершенствовать модели), а также креативность и видение выигрышного плана съемки. Научиться пилотированию можно за два-три месяца, а впоследствии использовать свои навыки в совершенно разных сферах. Более того, фото и видео съемка с дрона становится новым видом искусства, пилоты даже организуют персональные выставки своих работ.

Семейный психотерапевт

Профессия, получившая новый виток популярности в пандемию. Психотерапевт работает с разными жизненными ситуациями — супружеские конфликты, отношения между детьми и родителями, зависимости и так далее. Специалисты работают как со всей семьей, так и с отдельными ее членами. После обучения можно уйти в самостоятельное плавание, а можно устроиться в центр, вести прием как очно, так и дистанционно. Важно помнить, что эта помогающая профессия способна приносить большую радость и ощущение нужности, но также может привести к выгоранию. Так что важно овладеть навыками психогигиены и не пропускать личную терапию и супервизию.

Яхтенный капитан

Увлечение парусом часто становится образом жизни. Свобода перемещения, возможность собрать свою команду, пересечь Атлантику и исследовать мир с необычного ракурса — все это про яхтинг. Обучение можно пройти в школе капитанов, где дают не только теорию — устройство и работу яхты, навигацию, основы метеорологии, управления судном, но и хорошую морскую практику. Стать частью динамично развивающегося сообщества, собирать команды под своими парусами или обучать их — перспективы на горизонте открываются интересные.

Хоумстейджер

Хоумстеджинг — прикладное и перспективное направление дизайна, основная задача которого максимально выгодно показать квартиру перед продажей или сдачей. Стейджинг — быстрое улучшение внешнего вида с минимальными затратами — зародился в США, около десяти лет назад пришел в Европу, а сейчас активно развивается и в России. Знание рынка недвижимости, дизайна и декора позволяют творить настоящие чудеса и именно сейчас уникальный момент для того, чтобы овладеть этой профессией.

Каюр

Когда-то профессия каюр — погонщик ездовых собак — была исключительно мужской, теперь же этим занимаются и женщины. Важно не только любить и понимать животных, но и быть в хорошей физической форме — управлять запряженной упряжкой непросто. Собак надо воспитать, наладить контакт со стаей, кормить и ухаживать за ними, много времени проводить на свежем воздухе. Эта работа идеально подойдет для тех, кто получает истинное удовольствие от общения с животными. Такие специалисты могут работать как в питомниках в Подмосковье, так и в очень экзотических местах, например, на Шпицбергене.

Инструктор по туризму

Локальный туризм активно развивается, а профессионалов не хватает. Возможности для специалистов открываются самые широкие — разработка маршрутов, обучение тур-лидеров, проведение походов разной сложности и категории, обслуживание соревнований по спортивному туризму, методологическая деятельность. Идеальное занятие для многозадачных искателей приключений, которые хотели бы совмещать работу “в поле” и офисе, помогать исследовать страну и делать туризм доступными и безопасным.