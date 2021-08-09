Практически всех жителей Уханя протестировали на COVID-19

В Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Проверка была инициирована местными властями. О своем решении они заявили во вторник, 3 августа, после того, как в городе выявили несколько случаев заражения. В воскресенье, 8 августа, массовое тестирование было завершено. В нем не участвовали только дети до шести лет и студенты, которые уехали из города на летние каникулы.
Местные врачи заявили, что по результатам тестирования можно сказать, что вспышка заболеваемости не вызвала широкого распространения вируса в городе.