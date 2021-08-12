"Маша и медведь" назван самым популярным детским мультсериалом в мире

Мультсериал "Маша и Медведь" стал лидером рейтинга детского контента Parrot Analytics, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord. Международное исследовательское агентство составило список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Исследование показало, что в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам". В основу рейтинга легли мониторинг более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерение онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев. Анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с января 2009 года. Мультфильм переведен на 42 языка. В апреле 2020 года он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. В 2020 году сериал "Маша и медведь" вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире.