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Россиянка рассказала о попытках помочь больным детям в психиатрической больнице

Мослента
7 часов назад

Россиянка рассказала о попытках помочь больным детям в психиатрической больнице
Фото: МослентаМослента

Москвичка Яна Кузнецова, работавшая медсестрой в Центральной клинической психиатрической больнице в районе метро «Динамо» в 1990-е годы, рассказала «Мосленте» о том, как пыталась улучшить условия содержания пациентов.

Она сообщила, что в те годы детей в клинике плохо кормили, у них не было игрушек, а в палатах было очень грязно.

«Это было чудовищное гестапо!» История россиянки, попавшей на работу в советскую психиатрическую больницу

«Решила, что попробую в игровой комнате детей развлекать. Приносила им из дома какие-то игры, книжки. За это на меня жутко наорали другие медсестры: мол, от этого детям только хуже, потому что ты уйдешь, а они останутся», — рассказала медицинский работник.

22-летняя девушка не выдержала и высказала заведующей отделением пожелания о том, чтобы улучшить условия содержания детей.

За это ее уволили, девушка успела проработать в больнице всего пять месяцев.

Ранее, 11 августа, рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Instagram обращение к поклонникам из московской больницы. Артист сообщил, что ему предстоит операция.

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