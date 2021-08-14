Россиянка рассказала о попытках помочь больным детям в психиатрической больнице

Фото: Мослента Мослента

Москвичка Яна Кузнецова, работавшая медсестрой в Центральной клинической психиатрической больнице в районе метро «Динамо» в 1990-е годы, рассказала «Мосленте» о том, как пыталась улучшить условия содержания пациентов.

Она сообщила, что в те годы детей в клинике плохо кормили, у них не было игрушек, а в палатах было очень грязно.

«Решила, что попробую в игровой комнате детей развлекать. Приносила им из дома какие-то игры, книжки. За это на меня жутко наорали другие медсестры: мол, от этого детям только хуже, потому что ты уйдешь, а они останутся», — рассказала медицинский работник.

22-летняя девушка не выдержала и высказала заведующей отделением пожелания о том, чтобы улучшить условия содержания детей.

За это ее уволили, девушка успела проработать в больнице всего пять месяцев.

Ранее, 11 августа, рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Instagram обращение к поклонникам из московской больницы. Артист сообщил, что ему предстоит операция.