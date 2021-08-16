Еще 2 тыс. 152 пациента вылечились от коронавируса в Москве

«В Москве выявлено 1 тыс. 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 630 человек. На ИВЛ находятся 333 человека. В городе выздоровели еще 2 тыс. 152 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 412 тыс. 329. В столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.