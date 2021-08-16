«Чем вычурнее имя, тем посредственнее носитель»

В сообществе «Подслушано у учителей» опубликована любопытная заметка учительницы, которая удивилась необычным именам современных детей. Запись вызвала бурное обсуждение в учительской среде и собрала более 900 комментариев. «Рамблер» разобрался в вопросе и узнал, как россияне предпочитают называть своих детей.

Фото: Кадр из сериала "Физрук" Кадр из сериала "Физрук"

Учительница поделилась наблюдениями во время отпуска:

Видео дня

«Лежу на пляже. Отпуск же. А рядом много семей с маленькими детьми. Боже, имена!..Справа играют в песочек братик и сестричка: Елисей и Есения, слева малыш Даниэль лупит совочком Первосвета, у воды резвится Мишель и Аделина...Встречала редкие имена, но теперь детей называют исключительно ими. Ни одного Саши или Димы, даже Алины и Максима не встречается. Ух! Все чаще начинаю бояться, что не смогу запомнить по именам свой новый набор учеников 1 класса! Коллеги, как вы запоминаете необычные имена? Особенно когда их большинство...Мне 43 года. Может, я безнадежно стара?!»

Коллеги немедленно откликнулись на призыв. Они вспомнили забавные случаи из своей практики и посоветовали лайфхаки. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Happy Dog: «Придумайте рифму или ассоциацию к имени».

Нюра Кудрявцева: «Ох как вспомню, как учитель по географии рифмовала имена в классе, где я сама училась. Это было очень мило. Саша с Уралмаша, Артём с ломтём».

Кира Бергер: «Редкие имена быстрее запомнятся. У меня вот в новом наборе по 3 Арины, Дарины и Карины».

Ольга Сергеевна: «У меня в одном классе Алина, Элина и Эвелина, ещё и похожи) так и не научилась отличать».

Ирина Бурда: «Платон и Аврора в яслях. Ждите новые тренды».

Лена Амелина: «Ирина, на площадке гуляли и родители позвали девочку- Наташа, или сюда. Мы все аж головы повернули на такое редкое сейчас имя».

Елена Гриценко: «Моя кузина в этом году родила дочку. Я спросила в переписке: «Какое имя приходит в голову, когда смотришь на ребёнка?». Кузина: «Оленька!». Похоже это будет единственная Оленька на весь Хабаровский край».

Юлия Еникеева: «Ещё проблема Милану не перепутать с Миленой, обижаются».

Марина Масс: «На парту приклеить бумажку- имена и фамилии скотчем. Через неделю запомните всех!»

Ольга Егорова: «Я всех запоминаю с помощью плана посадки - хоть обычные, хоть необычные».

Ольга Сергеевна: «Если произнести можно, то и запомнить легко. У нас последние два года наплыв китайцев и вьетнамцев, я эти имена даже произнести не могу, а некоторые вообще краснеть заставляют».

Яна Тимофеева: «Обожаю разнообразие имён, обеими руками за необычные и редкие. Запоминаю с первого раза».

Вера Крамарова: «Иногда нужно думать, как это, теперь уже совсем обычное, имя будет сочетаться с фамилией хотя бы: встречала двух однофамильцев - Максимилиан и Евангелина Корытины».

Ирина Челядинова: «Не нравится, когда называешь имя и половина детской площадки откликается. Только за редкие имена».

Ольга Ефремова: «У меня муж, когда слышит имена детей в школе (например, Демид, Елисей, Святослав, Яромир), говорит: «Не иначе на Русь снова татаро-монголы нападают».

Елена Носкова : «Это ещё ничего у нас есть двойные имена и двойные фамилии. Имена: Анна-Мария; Мария-Ева; Мария-Анна; Ева-Мария».

Natali Natali: «Восточные имена тяжело бывает выговорить Акшин, или Абдуллох, или запомнить, а остальное запоминается. У меня тоже и Мирон, и Ярослав есть, иногда Камилла и Карина путаю».

Anastasia Eve: «У меня в одном пятом классе сразу четыре Евы».

Olga Goubanova: «В наше славное учреждение поступал Ярополк. В одной параллели учится Потап, в другой Жан и Одиссей».

Анна Россинская: «Я все имена записываю. Прям разметку по партам».

Ирина Юдина: «У меня учились две замечательные девочки - Алиса и Алисия, я постоянно ошибалась, обращаясь к ним. Хорошо, что они не обижались!»

Наталия Юргенсон: «Ну так-то необычные имена запомнить проще. С ужасом вспоминаю начало нулевых, когда в группе из двадцати человек у меня было десять Насть. Так что вполне лояльно отношусь к моим Светоликам, Версавиям и т.д. Одна беда - скоро Сонь будет больше, чем Насть когда-то».

Сергей Дорохин: «А я в 1996 году, начиная трудовой путь, удивлялся тогдашнему засилию Елисеев, Ерусланов, Илон, Анжелик, Эвелин и прочих Марьян... Причём Илона была Лаптева, а Эвелина Вахлушкина. На редкость точное сочетание имени и фамилии».

Танечка Татаренкова: «Зачем же так издеваться над детьми?!!! Родители чудят, а им потом всю жизнь страдать...»

Анастасия Бондарева: «Ну и чего вы ноете? Запомните, как и все остальные. В советское время и похлеще имена давали».

Елена Щербинина: «А у нас в одном классе Милана, Милена и Милина».

Леся Иванова: «Видимо, скоро грядет битва Пересвета с Челубеем».

Татьяна Чернова: «Чем Матрёнистее мама, тем Анжелистее дочь».

Надежда Глущенко: «Памятью не имена никогда не страдала, хотя я ещё молода и классы маленькие, но эта мода мне и самой непонятна. Все жду, когда к нам приходит от придут учиться Сережа, Лена, Юра, Аня, Надя... Таких имён давно не было среди учеников».

Нина Кульчицкая: «Чтобы быстрее запомнить, прошу детей носить бейджики первое время».

Ирина Куракина: «Это же здорово, что разные и интересные имена у людей, и наших имён тоже много детям дают, не преувеличивайте. Хватит мыслить штампами!»

Анна Лобанова: «Когда я взяла пятиклашек, думала, что тоже не смогу всех запомнить: Клим, Аким, Арина, Ангелина, Эмилия, Варвара, Злата, Дарья, Ульяна, Полина, Давид... В общем, до сих пор подглядываю свой листочек, где записала, как сидят дети».

Елена Колесникова: «Лучше, чем куча Даш, Маш и Петь».

Катерина Багрянская: «Были у меня как-то две знакомые сестры Вега и Вела. Вот, где печаль запомнить была. Кстати, из практики, чем вычурнее имя, тем посредственнее его носитель».

Вика Богданова: «Больше запоминаю именно необычные времена. Четыре Саши или Вани не очень запоминаешь сразу кто».

Анна Гетманская: «Удивляюсь зашоренности некоторых... Почему ВСЕ непременно должны быть стандартно-одинаковы?? Я филолог, и дочь у меня Василиса. Василиса Алёнкина. Колебались с мужем между Василисой и Забавой. Я победила) дочь имя оригинальное любит».

Марина Воронова: «Больше всего была поражена именем Афина в сочетании с распространённое русской фамилией. Сейчас в классе Марк и Оскар... Зову их американцами».

Действительно, в последние годы родители новорожденных не стесняются проявлять фантазию, выбирая все более оригинальные имена.

Например, 15 августа стало известно, что молодая пара назвала свою дочь Психосоматикой. Отец девочки увлекается психологией. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Мослента».

Вообще же москвичи все чаще предпочитают давать сыновьям такие имена как Максим, Михаил, Марк, Артем, Тимофей. А дочерям — Анна, София, Мария и Алиса, Ева. Иногда маленькие москвички получают двойные имена вроде Мария-Луиза, София-Елена, Венера-Вероника. А вот среди мальчиков такие эксперименты непопулярны.

Разумеется встречаются и малыши с оригинальными именами — Гордей, Серафим, Лука, Савва, Христофор, Роберт, Есения, Злата, Мия, Аделина, Амалия, Евангелина.

А некоторые имена наоборот выходят из употребления, например, Анатолий, Антон, Борис, Валентин, Валерий, Алевтина, Валентина, Зоя, Лариса, Лидия, Людмила, Наталья, Светлана и Тамара. Об этом сообщает Mos.ru.

От столицы не отстают и области нашей страны. По данным «Российской газеты» в июле в Омской области самыми популярными именами стали Александр, Артем и Максим у мальчиков, София, Анна и Полина у девочек. Казалось бы, ничего особенного? Однако наряду с ними встречаются и более экзотические имена — Даниэль Бентли Александр, Леон-Всеволод, Мия-Мадина, Афина, Цветана, Алмаза, Марса, Ноя, Лея, Оливия, Рианна, Иванка, Мишель, Эва, Ефросинья, Март, Мерей, Гарри, Леонардо, Фабиан, Теодор.

В Тюменской области, по сведениям Вслух.ru, среди малышей чаще всего встречаются Артем, Дмитрий, Максим, Александр, Матвей, София, Анна, Ева, Виктория и Полина. Однако можно найти и экстравагантные — Дарина, Таисия, Ульяна, Ярослав, Макар, Семен.