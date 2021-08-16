Акция «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»

Приём заявок на «Дети вместо цветов» стартовал. А значит вы прямо сейчас можете стать участником масштабной и самой доброй акции российских школьников. Спасите жизнь, научите своего ребёнка добру и станьте частью большого праздника вместе со всей страной.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На этом сюрпризы не заканчиваются! Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша», получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут ещё интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

Суть «Дети вместо цветов» в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8 раз. И каждый раз акция становилась настоящим праздникам для всех участников — школьников, учителей, родителей. А ещё приносила очень много добра, помогала детям, спасала жизни.

Станьте частью этого большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! От этой замечательной возможности вас отделяют всего пара кликов и минута вашего времени — столько в среднем занимает оформление заявки.

Вот самая короткая инструкция для участников:

На странице aleshafond.ru выберите формат участия и оставьте заявку.

Купите учителю 1 букет от класса.

Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой.

Получите яркие и полезные подарки.

У вашего ребёнка будет настоящий праздник!