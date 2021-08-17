Кабмин выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

«В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», — заявил Мишустин на заседании кабинета министров.

Для россиян с детьми, родившимися с 2018 года, доступна программа «Семейная ипотека». Она предусматривает кредиты на жилье по льготной ставке до 6%. До этого в программе могли принять участие только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займов для Москвы, Московской области, Санкт--Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей. Для других регионов она составляет 6 млн рублей.