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Девятилетняя москвичка не прошла на бюджет МГУ

Газета.Ru
1 час назад

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, прошедшая вступительные экзамены в Московский государственный университет, не смогла поступить на бюджет психологического факультета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центральную приемную комиссию учебного заведения.

Девятилетняя москвичка не прошла на бюджет МГУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В агентстве указали на то, что в приказе о зачислении имени девочки нет.

Ранее сообщалось, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. При этом ректор учебного заведения заявил, что у него большой опыт приема абитуриентов и он видел подростков, которые поступали в МГУ в 14-15 лет.

При этом он отмечал, что такие ребята «требуют особого внимания». В случае ее зачисления, отмечал он, хотелось бы, чтобы девочке выделили педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

Алиса Теплякова уже сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. При этом аттестат за девятый класс она получила в 7 лет, после чего сдала предметы за 11 класс.

Дети,МГУ,
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