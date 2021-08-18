Названы семь «грехов» родителей в воспитании детей

Воспитатель детского сада под псевдонимом Мария Биггинс (Maria Biggins) назвала семь ошибок родителей, которые портят ребенка, пишет Daily Mirror.

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Женщина, проработавшая 40 лет в государственных и частных дошкольных учреждениях, рассказала о «смертных грехах» и составила список того, что категорически нельзя делать.

Как считает Биггинс, типичной ошибкой родителей является боязнь сказать сыну или дочери «нет». Родители часто забывают устанавливать границы, которые должны соблюдать дети в их жизни. Не умеющие уважать чужой комфорт дети вырастают неподготовленными к взрослой жизни. Неспособность установить график дня может привести к развитию нездоровых привычек. В соблюдении домашних привычек нужно проявлять последовательность и целеустремленность.

Родители, которые балуют детей обилием игрушек, также поступают глупо. Воспитатель отметила, что дети любят играть с хорошо знакомыми предметами, а представление о том, что они от них быстро устают, — заблуждение. Опасен как слишком маленький, так и большой выбор. С раннего детства детей надо учить принимать решения.

Воспитатель напомнила о важности приучения к горшку с самых ранних лет. Если ребенок не может сам ходить в туалет, он упускает много времени в детском саду, которое мог бы уделить обучению. Биггинс просит родителей не оставлять плачущего ребенка в детском саду при прощании. «Когда родители уходят на работу, оставляя сына или дочь, воспитатели успокаивают ребенка. Но отец или мать всегда должны прощаться. Я считаю, что убегать неправильно. Вы просто подтверждаете тот факт, что дети не могут вам доверять», — пояснила она. Важно говорить, что родитель уходит на время и вернется.