"Обвинили в воровстве и пнули в живот"

На летних каникулах родители все чаще и чаще отправляют своих детей в различные лагеря. Там ребята проводят в среднем три недели, за это время они учатся чему-то новому, знакомятся, общаются, участвуют в соревнованиях и во многом другом. "Рамблер" решил проанализировать отзывы родителей о том, как их дети провели время в лагерях, и на что они в будущем будут обращать свое внимание.
В первую очередь, родители сошлись во мнении в том, что питание во многих детских лагерях оставляет желать лучшего:
"Рацион оставляет желать лучшего, очень однообразная еда, хорошо, что недалеко есть магазинчик, где можно покупать выпечку, овощи, фрукты и даже арбуз".
"Очень слабое питание. Ребенок регулярно жаловался, что выходит после приема пищи голодный из-за того, что все выглядит несъедобным. Возможно, это все индивидуально".
Другие родители обратили внимание на примитивную программу развлечений:
"Раскраски и гравюры можно и дома раскрашивать, то же с покупными оригами по инструкции. Мало активностей на свежем воздухе, хотя погода способствовала. Никаких квестов и зажигательных лагерных танцев. Даже зарядку не смогли сделать веселой. В общем, непрофессионально как-то все, дилетантски".
Но в основном люди жаловались на организацию работы вожатых отрядов. Вот несколько примеров на этот счет:
"Звонил ребенок с плачем, в комнате она взяла чью-то игрушку поиграть, другие девочки обвинили ее в воровстве, хотя она просто не знала, чья игрушка, стали ее обзывать, случилась драка в результате которой дочку пнули в живот. Взрослые в лагере знают о ситуации, но ничего не делают".
"Через несколько дней после заселения сына мне позвонили с просьбой его забрать из-за плохого поведения. Поговорив с вожатой, поняла, что ничего хорошего из его дальнейшего пребывания в лагере не получится, так как они его почти все время изолировали в вожатской".
Несмотря на отрицательные отзывы, родители оставили множество и положительных:
"Очень хорошие вожатые, молодые, но понимающие. Ребенок тяжело адаптировался, прям плакал, но старшая вожатая Лиза его успокаивала, разговорами, утешением, за что ей большое спасибо. Сын после смены увлекся рыбалкой, теперь смотрит на каких-то блогеров-рыболовов, хочет лодку и свой спиннинг".
"От лагеря остались хорошие впечатления. Не смотря на летний период, вожатые все равно уделяют время образованию детей. И интересно, что все это происходит в развлекательной форме. Ребенок очень впечатлился от урока с носителем английского языка, и это не может не радовать".
Перед выбором детского лагеря для своего ребенка, важно проанализировать отзывы, и выбрать самое подходящее заведение, чтобы от отдыха остались исключительно положительные эмоции, как у детей, так и у родителей.