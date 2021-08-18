"Обвинили в воровстве и пнули в живот"

На летних каникулах родители все чаще и чаще отправляют своих детей в различные лагеря. Там ребята проводят в среднем три недели, за это время они учатся чему-то новому, знакомятся, общаются, участвуют в соревнованиях и во многом другом. "Рамблер" решил проанализировать отзывы родителей о том, как их дети провели время в лагерях, и на что они в будущем будут обращать свое внимание.