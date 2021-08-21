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В Крыму развернули километровый флаг России

RT на русскомиещё 3
2 часа назад

В Крыму на набережной международного детского центра «Артек» развернули российский триколор длиной в тысячу метров.

В Крыму был развернут километровый флаг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акция приурочена ко Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.

«Накануне праздника в международном детском центре прошла акция «В единстве — сила, а в силе единства — победа». С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров. Ребята рассказали друг другу о том, что означают цвета флага: белый — мир, чистоту и благородство, синий — верность и честность, а красный — мужество, смелость, великодушие», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы центра.

Ранее сообщалось, что участники полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена» смогут приехать в «Артек».

Дети,ИТАР-ТАСС,
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