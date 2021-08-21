В Крыму был развернут километровый флаг России

«Накануне праздника в международном детском центре прошла акция «В единстве — сила, а в силе единства — победа». С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров. Ребята рассказали друг другу о том, что означают цвета флага: белый — мир, чистоту и благородство, синий — верность и честность, а красный — мужество, смелость, великодушие», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы центра.