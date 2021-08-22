Мат, фастфуд, самогон: почему я больше не отправлю сына на лето к бабушке

Отправляя детей на лето к бабушке, родители надеются, что ребенок хорошо отдохнет, подрастет, наберется сил и здоровья на новый год. Но иногда в дополнение к подросшему ребенку они получают массу неприятных сюрпризов, разгребать которые придется ни один месяц. Наша читательница не исключение. Мама отправила единственного сына на лето к свекрам и сильно пожалела об этом. Почему каникулы у бабушки вышли боком всей семье, мама рассказала в колонке для «Летидора». Первое лето ребенка у бабушки выдалось настолько насыщенным, что я теперь не знаю, сколько и как мы будем пожинать его плоды Расскажу обо всем по порядку. Моему Степке в марте исполнилось 11 лет. С двух Степкиных лет мы каждый год с мая по сентябрь снимали домик под Анапой: на пять месяцев забывали о шумной столице и наслаждались морем, солнцем, свободой. Финансы позволяли. Семью содержал муж. Я не работала. Три года назад стала брать небольшие заказы из мастерской мягких игрушек, но делала это не ради денег, а для души. Работала в удовольствие и на пять месяцев спокойно уезжала с сыном на юг. В этом году все изменилось. В январе из-за пандемии мужу сильно урезали зарплату, поэтому я приняла решение не просто поддержать его морально, но найти нормальную подработку. Все-таки нам еще девять лет выплачивать ипотеку. Пошла работать в отдел претензий крупного мобильного оператора. Никакой удаленки, только офис, хоть и четыре дня в неделю. Так что уже весной я понимала, что море в этом году если нам и светит, то максимум на две недели. На майских праздниках мы традиционно поехали к свекрам в гости. Они живут в глухомани в Мордовии. Вымирающее село на границе с Тамбовской областью, где делать особо нечего. Каждый год родители мужа зазывали нас к себе на лето. Но, честно говоря, я гостила у них в течение трех месяцев в год рождения Степки, и воспоминания о тех днях свежи до сих пор. Свекровь все время воспитывала меня, давала указания о том, как надо ухаживать за ребенком, поучала, как вести быт, сколько раз в день я должна мыть полы для здоровья ребенка и так далее. Я мужественно выдержала три месяца и пообещала себе, что больше чем на 10 дней я там не останусь. Так и вышло. Со следующего года мы стали ездить на лето в Анапу. Свекры обижались на нас и продолжали настойчиво зазывать в деревню, но каждый раз получали отказ. В этом году все пошло не по нашему сценарию. На море поехать не получалось, а держать сына три месяца в душном городе я считаю издевательством. Поэтому еще на майских праздниках мы договорились, что отвезем Степку на два месяца к бабушке и дедушке. Он в отличие от меня бы в восторге от этой затеи. Один поедет в село к бабе Наташе, как взрослый В начале июня мы определили его в школьный городской лагерь. Вторую половину месяца он ходил в платный научный лагерь — ребенок был в восторге и, думаю, с удовольствием посещал бы эти занятия все лето, но нам такое не по карману. Поэтому, привет деревня, привет, бабушка! 2 июля мы собрали большой чемодан со Степкиными вещами и отвезли сына к бабушке. Взяли с нее слово, что она с дедом вернет мне ребенка через два месяца в целости и сохранности. Что ж, главное условие они выполнили. Как говорят модные блогеры, надо было четче формулировать свой запрос Вселенной (а в нашем случае — бабушке). Потому что ребенка они нам вернули, но за полтора месяца в деревне он изменился до неузнаваемости. Во-первых, щеки. Не знаю, чем его кормили полтора месяца, но ощущение, что свиное сало давали на завтрак, обед и ужин. Степка всегда был склонен к полноте, но мы следили за питанием, и вес держался в норме. Тут за месяц с небольшим он набрал несколько килограммов. Подозреваю, что дело не только в бабушкиных пирожках . Наверняка свекровь давала ему деньги, на которые он покупал в сельском магазине всякую гадость. Сын не сознается в этом, говорит, что бабушка просто вкусно готовит. Во-вторых, речь. Что стало с речью моего мальчика. Такое ощущение, что он вобрал в себя словарный запас всей деревенской шпаны, который он по наивности сразу мне озвучил. Муж, кстати, не увидел в этом ничего ужасного и подметил, что у нас вся страна разговаривает на русском матерном. Но мой сын — не все страна. Еще один момент, которые огорчил меня: Степа стал огрызаться в разговоре со мной. То ли у него начался ранний пубертат, то ли на него дурно повлияла местная компания — я склонна считать, что второе. Честно, я уже много раз пожалела, что разрешила ему провести у деда с бабкой так много времени. В-третьих, самогон. Представляете, сын в 11 лет попробовал самогон?! В селе он на каждом углу: делают для себя и на продажу. Наш дед не исключение. Но меня возмутило, что он же и дал ребенку хлебнуть первача. Хватило ума старику! Самое печальное, что свекр мне об этом рассказал сам. В его голосе я услышала хвастовство и гордость за внука. В свое оправдание он сказал, что «хлопцам в деревне всегда наливали с 7 лет». Немыслимо. Ребенок провел у родителей мужа всего ничего, но у меня ощущение, что последствия этого лета мы будем разгребать еще долго. Поэтому, дорогие родители, если сердце подсказывает вам не отправлять детей к родственникам, которым вы не очень-то доверяете, не совершайте моих ошибок. Определите их в хороший летний лагерь, оставьте при себе, найдите другие варианты спланировать досуг так, чтобы это не аукнулось вам в будущем. Фото: Depositphotos