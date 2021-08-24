13-летняя школьница выпала из окна жилого дома в Москве

13-летняя школьница выпала из окна жилого дома в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. О произошедшем рассказал Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что подросток упала с 15-го этажа дома на улице Космонавтов. По данным канала, накануне молодой человек сообщил ей, что не хочет продолжать отношения.

Обстоятельства происшествия и его причины выясняются. Официальных комментариев пока нет.