Пассажиры, избившие родителей мальчика с аутизмом в метро, подали встречный иск

После драки с родителями мальчика с аутизмом в московском метро нападавшие подали встречное заявление. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на главу организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Контакт" Елену Багарадникову. "Они не пытались с его родителями связаться и извиниться. Напротив, подали заявление в полицию о том, что это их избили. Семья мальчика ждет извинений и мер, предусмотренных законодательством - они не мести хотят, а справедливости", - сказала она. В свою очередь сотрудники полиции проводят проверку после конфликта между родителями 12-летнего мальчика и молодым человеком в вагоне поезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии столичного метро, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве. "22 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в вагоне электропоезда между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения", - уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за семейства, которое зашло в вагон в метро и попросило ребенка с аутизмом подвинуться - 17-летнему подростку, его матери и девушке нужно было три места. Однако молодой человек не дождался, пока мальчик пересядет, и сел на него. Родители вступились за ребенка - на протяжении всей поездки молодой человек провоцировал его отца на драку, а когда тот начал выходить из вагона, ударил мужчину по голове. После этого мать и девушка подростка напали на мать ребенка с аутизмом и поцарапали ее.