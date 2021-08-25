Названы ошибки россиян при попытке заставить детей учиться

Постоянная критика, отсутствие доверительных разговоров, вмешательство в круг общения и чрезмерное материальное стимулирование являются самыми частыми ошибками родителей при попытке заставить ребенка подтянуть учебу. Их назвали российские психологи в интервью «Вечерней Москве».

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По словам семейного психолога Андрея Зберовского, критика за плохие оценки может навредить ребенку. Вместо этого необходимо поддерживать его успехи.

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«Важно стимулировать ребенка не критикой, а поддержкой его сильных сторон. Школьник может в самом начале учебного года нахватать плохих оценок, и, если родители сразу начнут делать на этом акцент, у него сформируется негативная установка на весь год», — уточнил специалист. Он также добавил, что мотивировать детей успехами сверстников не следует. Правильнее просто убеждать, что можно учиться на хорошие оценки, избегая конкретных примеров, посоветовал Зберовский.

Он отметил, что улучшение результатов по одному предмету может помочь подтянуть другие дисциплины. Помимо этого, интерес ко всей программе может и не появится, зато сформируется определенный ряд предметов, который будет получаться у ребенка.

В свою очередь, семейный психолог Наталья Панфилова обратила внимание, что родителям следует постоянно поддерживать контакт со своими детьми. Жизненный опыт мамы и папы может помочь школьнику учиться лучше, отметила она.

«Это помогает ребенку преодолеть лень: он понимает, что похож на маму и папу. А раз у родителей все хорошо и они выросли нормальными людьми, то и для него тоже все преодолимо», — уточнила психолог. Она добавила, что обещать детям что-то купить за успешно сданный экзамен или контрольную работу — хороший способ мотивации, но пользоваться им стоит с осторожностью. Лучше разговаривать с ребенком, подчеркнула Панфилова.