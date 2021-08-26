Какими болезнями у ребенка чревато ношение тяжелого ранца

Тяга к знаниям, как оказалось, может навредить здоровью. По словам кандидата медицинских наук, педиатра, члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, ношение тяжелого ранца может спровоцировать развитие различных болезней: привести к искривлению позвоночника, плоскостопию, смещению внутренних органов и болям в животе у младших школьников. Данные патологии с возрастом могут усугубиться и перерасти в более серьезные заболевания.

«Из-за слишком тяжелого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребенок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребенка», — пояснила Ирина Добрецова URA.RU.

Кроме того, тяжести на спине могут спровоцировать появление болей в животе, поскольку ребенок напрягает свой пресс, чтобы его не перевесило назад, заявила специалист. По ее словам, в результате, помимо боли, возможны спазмы, проблемы с желудком и другими органами. Также неплотное прилегание рюкзака к спине чревато смещением внутренних органов.

«Во взрослом состоянии это грыжи, остеохондрозы, остеопорозы. Происходят зажимы, нарушается кровоснабжение, это приводит к плохому питанию суставов, тазобедренных, коленных», — подытожила врач.