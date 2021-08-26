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Какими болезнями у ребенка чревато ношение тяжелого ранца

Passion.ruиещё 1
2 часа назад

Тяга к знаниям, как оказалось, может навредить здоровью. По словам кандидата медицинских наук, педиатра, члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, ношение тяжелого ранца может спровоцировать развитие различных болезней: привести к искривлению позвоночника, плоскостопию, смещению внутренних органов и болям в животе у младших школьников. Данные патологии с возрастом могут усугубиться и перерасти в более серьезные заболевания.

Какими болезнями у ребенка чревато ношение тяжелого ранца
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Из-за слишком тяжелого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребенок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребенка», — пояснила Ирина Добрецова URA.RU.

Кроме того, тяжести на спине могут спровоцировать появление болей в животе, поскольку ребенок напрягает свой пресс, чтобы его не перевесило назад, заявила специалист. По ее словам, в результате, помимо боли, возможны спазмы, проблемы с желудком и другими органами. Также неплотное прилегание рюкзака к спине чревато смещением внутренних органов.

«Во взрослом состоянии это грыжи, остеохондрозы, остеопорозы. Происходят зажимы, нарушается кровоснабжение, это приводит к плохому питанию суставов, тазобедренных, коленных», — подытожила врач.

По данным Роспотребнадзора, соотношения веса ранца к весу ребенка должно составлять 1:10 соответственно. Рюкзак со всеми школьными принадлежностями для учеников 1-2 классов должен весить не более 1,5 килограмма, а для 3-4 классов — не более 2 килограммов, говорится в издании.

Дети,РИА Ura.ru,
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