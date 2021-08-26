Названы главные страхи родителей за детей

Страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» провели исследование и назвали главные страхи родителей за детей. Об этом сообщает РИА Новости. В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов по всей стране.

Фото: Pixabay Pixabay

Так, 13 процентов респондентов боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый опрошенный беспокоится, что ребенок тяжело заболеет. 9 процентов опрошенных боятся, что их дети пострадают от рук педофилов и других преступников.

Также 8,6 процента респондентов переживают, что не смогут обеспечить детям достойное будущее, еще 8 процентов — что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9 процента — что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, 3,7 процента — что детей будут травить в школе.

Всего три процента респондентов признались, что боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее одного процента волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома.