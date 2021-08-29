Как сэкономить на канцелярии в школу для ребенка

Покупка канцелярии к новому учебному году может проделать ощутимую дыру в семейном бюджете. "Рамблер" советует, как закупиться канцелярией для школьников (не считая формы, рюкзака и обуви) и не разориться.

Какая канцелярия нужна: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки, ручки, карандаши, линейка, транспортир, циркуль, пенал, подставка для учебников.

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Для уроков ИЗО и первоклашек: ножницы, цветная бумага, картон, альбом, карандаши цветные, фломастеры, пластилин, краски, стаканчик, палочки для счета.

Закупайтесь на школьных ярмарках

В крупных торговых центрах и гипермаркетах вовсю идут ярмарки товаров для школы. Обычно они длятся до конца первой недели сентября. Посетите сначала их, а не канцелярские и книжные магазины. На ярмарки товары завозят большими партиями, и потому отдельные экземпляры, вроде тетрадей и ручек, выходят дешевле.

Или заказывайте онлайн вскладчину с другими родителями

Опция, при которой даже не придется далеко ехать. Спишитесь с родителями детей из класса и обсудите, какие товары можно купить оптом. Закажите в интернет-магазине все товары из списка, который вам выдал классный руководитель. Это будет дешевле и, вероятней всего, даже курьером доставят бесплатно.

Не бойтесь предметов б/у и секонд-хендов

На площадках онлайн-объявлений постоянно продают тетради, ручки, фломастеры. Это не плохие товары — просто кто-то однажды купил больше, чем ему надо. Другой вариант — сходить с ребенком в секонд-хенд. В больших магазинах продается не только одежда, но и товары для рисования, пустые тетради и альбомы. Предложите ребенку сыграть "поиск сокровищ": может, нужное не найдете, но весело проведете время.

Простые тетради + декор = счастливый ребенок

Тетради с декором и мультяшными персонажами стоят дороже классических, а разницы в качестве нет. Закупитесь стопкой обычных тетрадей (к слову, обложка бывает не только зеленая), а также купите стикеры и наклейки с любимым героем вашего ребенка. Так вы сэкономит и побудите ребенка к творчеству и самовыражению.

Игнорируйте готовые наборы