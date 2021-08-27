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Россиянин до полусмерти избил годовалую приемную дочь резиновым тапком

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад

Россиянин до полусмерти избил годовалую приемную дочь резиновым тапком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Ленинградской области отчим избил до полусмерти годовалую девочку резиновым тапком. Теперь за жизнь ребенка борются врачи. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе области. В это время 20-летняя мать ребенка вышла в магазин, оставив дочь с пьяным сожителем. Позже соседи услышали детские крики и вызвали полицию.

Выяснилось, что нетрезвый 24-летний россиянин так «воспитывал» падчерицу, что она попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у ребенка черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.

Уточняется, что мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в августе стало известно, что жительница Сызрани ударила ножом в глаз глухонемого девятилетнего сына. В результате мальчик попал в больницу с тяжелой травмой.

Дети,Фонтанка.Ру,
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