Павел Табаков отдыхает с новой возлюбленной (фото)

Год назад сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел, стал отцом. На свет появилась девочка Мия, которую родила актриса Софья Синицина. В течение долгого времени семья скрывала новый статус Павла Табакова. О новом члене семьи рассказала Марина Зудина в день крещения внучки. Табаков-младший предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности, но не так давно он поделился некоторыми подробностями. Оказывается, что молодой человек не живет с матерью Мии, однако поддерживает с Софьей дружеские отношения. А сейчас у Павла новая возлюбленная Ксения Ермоленко, с которой он отправился отдыхать. Наследник актерской династии опубликовал в своем Instagram снимки. О новой девушке Павла стало известно еще в апреле этого года. Тогда молодой человек впервые вышел в свет с Ксенией и мамой Мариной Зудиной. Пока сын и мать позировали перед камерами, Ермоленко старалась прятаться от папарацци. Известно, что новая пассия актера пиарщица. Табаков-младший часто меняет девушек и его мать не видит в этом ничего плохого. Зудина считает, что Павел хорош собой и пока молод, может позволить себе увлекаться девушками. К тому же, молодой человек пользуется популярностью у женского пола. Фото: Instagram.