В Калуге открыли новый светомузыкальный фонтан (видео)

В Калуге в парке у будущего театра юного зрителя открыли новый светомузыкальный фонтан. Его городу подарил Сбер. Подарок от Сбера расположился в парке на улице Марата. Его открытие сопровождалось ярким шоу, которое собрало множество зрителей. "Подарки это всегда здорово, особенно, когда они такие крутые. Огромная благодарность Сбербанку от всех калужан. Фонтан работает в нескольких режимах, очень эффектно и красочно смотрится в вечернее время. Парк и сейчас - одно из любимых мест отдыха у многих калужан с детишками, а теперь, я уверен, количество отдыхающих здесь в разы увеличится", - отметил Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов.