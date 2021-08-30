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В Калуге открыли новый светомузыкальный фонтан (видео)

Kaluga-poisk.ru
6 часов назад

В Калуге в парке у будущего театра юного зрителя открыли новый светомузыкальный фонтан. Его городу подарил Сбер. Подарок от Сбера расположился в парке на улице Марата. Его открытие сопровождалось ярким шоу, которое собрало множество зрителей. "Подарки это всегда здорово, особенно, когда они такие крутые. Огромная благодарность Сбербанку от всех калужан. Фонтан работает в нескольких режимах, очень эффектно и красочно смотрится в вечернее время. Парк и сейчас - одно из любимых мест отдыха у многих калужан с детишками, а теперь, я уверен, количество отдыхающих здесь в разы увеличится", - отметил Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов.

В Калуге открыли новый светомузыкальный фонтан (видео)
Фото: Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ru
Дети,Дмитрий Денисов,Сбербанк России,
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