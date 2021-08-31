Минздрав: риск смерти может возрастать после перенесенного коронавируса

Риск летального исхода может резко увеличиваться на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".

"Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", - сказал глава Минздрава.

По его словам, к настоящему времени уже подготовлены списки для приглашение пациентов, перенесших коронавирус, на фундаментальную диспансеризацию.