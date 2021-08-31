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Минздрав: риск смерти может возрастать после перенесенного коронавируса

Газета.Ru
1 час назад

Риск летального исхода может резко увеличиваться на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".

Минздрав: риск смерти может возрастать после перенесенного коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", - сказал глава Минздрава.

По его словам, к настоящему времени уже подготовлены списки для приглашение пациентов, перенесших коронавирус, на фундаментальную диспансеризацию.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 6 918 965 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 183 224 человека, вылечились 6 181 054 человека. Ранее инфекционист рассказал о влиянии "дельта"-варианта коронавируса на детей и взрослых.

Дети,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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