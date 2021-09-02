Фармкомпании США обсуждают производство "Спутника V" для экспорта

Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" . Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны", - сказал Родзянко на полях ВЭФ. Он уточнил, что переговоры по производству российской вакцины ведутся в том числе с американскими компаниями. Ранее сообщалось, что Аргентине произвели более 5 млн доз российской вакцины "Спутник V". Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".