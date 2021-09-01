Ко Дню знаний Сбер запустил интерактивную детскую энциклопедию

В честь Дня знаний Сбер представил специальное приложение для виртуальных ассистентов Салют, чтобы детям было еще удобнее и интереснее изучать окружающий мир, сообщает пресс-служба банка. Интерактивная энциклопедия расширяет знания виртуальных ассистентов об устройстве окружающего мира и открывает юным пользователям доступ к тысячам верифицированных ответов от экспертов: педагогов, ученых, психологов. Для удобства навигации ответы объединены по темам — например, искусство, космос, животные и многие другие. Ребенок может погружаться в одну область знаний, а потом перемещаться в другую. Помимо текста и голоса виртуальных ассистентов, в ответах используются картинки, гифки и звуки. Сейчас пользователи уже активно взаимодействуют с виртуальными ассистентами от Сбера, задавая вопросы об устройстве окружающего мира. Наиболее часто за последние полгода пользователи спрашивали ассистентов: "Почему Солнце такое горячее?". Остальные запросы также связаны с космосом: "почему Солнце не остывает?", "можно ли жить на Марсе?" и "почему Земля круглая?". И лишь один вопрос из топ-5 не астрономический: "Почему кровь красная?". Ответы разработаны в партнерстве с детским издательством "Розовый жираф". Кроме того, в приложении есть аудиокарточки от биолога и популяризатора науки, ведущего подкаста "Голый землекоп" Ильи Колмановского. Сейчас энциклопедия доступна на умных устройствах Sber, для запуска нужно сказать: "Салют, запусти детскую энциклопедию". В скором времени воспользоваться новой функцией смогут и пользователи мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют.