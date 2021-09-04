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В зоопарке Сиднея птица научилась имитировать плач младенца

Говорит Москва
53 минуты назад

Об этом сказано в Twitter зоологического сада Таронга.«Спорим, вы не ожидали услышать такой сигнал подъёма! Наш лирохвост Эхо обладает потрясающей способностью имитировать множество звуков, включая плач ребёнка», — говорится в сообщении. В австралийском зоопарке птица научилась имитировать плач младенцаПо словам сотрудницы зоопарка, лирохвост по имени Эхо мог услышать плач кого-то из посетителей и запомнить звуки.Эхо может также точь-в-точь повторить звуки пожарной сигнализации и электродрели. pic.twitter.com/NHWwjzXmd9— #говоритмосква (@govoritmsk) September 4, 2021

Дети,Видео,
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