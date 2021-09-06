Что делать, если учитель плохо относится к вашему ребенку

Мы уверены: учитель должен относиться одинаково к каждому ребенку из класса. Но на деле часто выходит так, что педагог выделяет нескольких учеников — уделяет им больше времени, подбирает для них индивидуальные задания и проводит для них дополнительные занятия. А к другим относится в лучшем случае прохладно, а в худшем — начинает придираться и травить. Что делать, если ваш ребенок оказался в числе вторых?
Вместе с Кариной Рихтере, психологом с многолетним опытом, экспертом по детско-родительским отношениям, специалистом по Вальдорфской педагогике и мамой пятерых детей-погодок (@mamazonka.ru) мы разобрались, почему так происходит в школьных классах и что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию.
Почему учитель по-разному относится к детям из одного классаВ идеальном мире у педагогов нет любимчиков, и он может найти подход к каждому ребенку. Но в реальности учитель — обычный человек, у которого есть свои предпочтения и, конечно, любимчики среди учеников.
Можно ли решить проблему? Конечно, но решать ее должны не дети, а взрослые.
Что делать, если учитель игнорирует или обижает ребенкаЕсли вы замечаете, что ребенок утратил интерес к учебе или не хочет заниматься каким-то из школьных предметов, это повод поговорить с ним. Возможно, он пропустил какую-то тему, а теперь не может понять остальные. А возможно, дело как раз в том, что учитель не обращает внимания на вашего ребенка или травит его.
Что можно сделать? Обсудить ситуацию с учителем. Чтобы картина была полной, необходимо узнать мнение и второй стороны. Если ребенок говорит, что к нему придирается классный руководитель, проблему можно обсудить после родительского собрания . К предметнику можно подойти на перемене и договориться о встрече. Выслушайте версию учителя. Возможно, ребенок преувеличивает и выдает за придирку обычный опрос. Прийти на открытый урок. Вы можете посетить любой урок. Главное — предупредить директора или завуча, что вы хотите посмотреть, как учитель ведет себя с детьми.
Конечно, в вашем присутствии педагог не будет «обижать» вашего ребенка, но вы можете увидеть манеру преподавания и то, как он относится к другим детям из класса. Поговорить с директором или завучем. Если учитель не готов идти на компромиссы и продолжает не замечать вашего ребенка, обсудите эту проблему с директором. Расскажите, что вы сделали и какие компромиссы предлагали. Но будьте готовы к тому, что отношения между вашим ребенком и учителем могут ухудшиться. Подтянуть знания по предмету. Возможно, проблема не в том, что учитель придирается к ребенку, а в том, что ваше чадо плохо знает предмет. Помогите ребенку восполнить пробелы. Сейчас для этого есть масса возможностей: от специальных приложений до онлайн-уроков в интернете. Перевести ребенка в другой класс или школу. Если наладить отношения никак не получается, стоит задуматься о переводе ребенка в другой класс или другую школу. Это особенно актуально, если ваш сын или дочь не сошлись характером с учителем.
Наладить такие отношения очень сложно. Найти кружок по интересам. Если нет возможности перевестись к другому учителю, постарайтесь найти другие источники получения знаний. Система дополнительного образования предлагает десятки самых разных кружков: от ботаники до авиамоделирования. И в каждом из них дают базовые знания по предмету: на ботанике расскажут о биологии, на моделировании — основы физики . Похожие кружки есть при школах, и чтобы в них попасть, необязательно быть ее учеником. Найди репетитора. Кажется, что это очень дорогой способ. Но, во-первых, репетиторами подрабатывают студенты старших курсов, а стоимость часа их работы намного ниже, чем у учителя со стажем. Во-вторых, есть государственные и волонтерские центры помощи детям. В них педагоги-добровольцы помогают школьникам освоить программу.
Напомните ребенку, что главное — не оценки, которые он получает, а знания, которые у него останутся.Неодинаковое отношение педагога к разным ученикам — это еще и способ показать ребенку, что иногда жизнь бывает несправедливой и не все зависит от нас и наших знаний. Помогите сыну или дочери прожить ситуацию без потерь и травм. Это не первая и не последняя проблема, с которой ребенок столкнется в жизни. Но он должен быть уверен, что при возникновении трудностей он может обратиться к родителям и ему обязательно помогут.