Что делать, если учитель плохо относится к вашему ребенку

Мы уверены: учитель должен относиться одинаково к каждому ребенку из класса. Но на деле часто выходит так, что педагог выделяет нескольких учеников — уделяет им больше времени, подбирает для них индивидуальные задания и проводит для них дополнительные занятия. А к другим относится в лучшем случае прохладно, а в худшем — начинает придираться и травить. Что делать, если ваш ребенок оказался в числе вторых?

Вместе с Кариной Рихтере, психологом с многолетним опытом, экспертом по детско-родительским отношениям, специалистом по Вальдорфской педагогике и мамой пятерых детей-погодок (@mamazonka.ru) мы разобрались, почему так происходит в школьных классах и что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию.

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Почему учитель по-разному относится к детям из одного классаВ идеальном мире у педагогов нет любимчиков, и он может найти подход к каждому ребенку. Но в реальности учитель — обычный человек, у которого есть свои предпочтения и, конечно, любимчики среди учеников.

Личные предпочтения. Любимчиком учителя может стать ребенок с приятным ему именем или чертами лица (например, внешне похожего на его сына или дочь). Он может выделять ученика, который напоминает его друга детства. И наоборот, если ребенок напоминает педагогу обидчика из детства или вызывает негативные ассоциации, учитель может игнорировать или придираться.

Особенности характера. Ни для кого не секрет, что с одними людьми нам проще находить общий язык , а с другими не выходит наладить контакт, как бы мы ни старались. О таких ситуациях мы говорим, что не сошлись характерами, и прекращаем общение с таким человеком.Но учитель и ученик не могут этого сделать, поэтому в случае несовпадения характеров вынуждены продолжать взаимодействие.Вот и возникает неприязнь. Часто взаимная.

Успеваемость. Речь, конечно, не об оценках, а о стремлении ребенка к обучению.Учителю проще работать с тем, кто интересуется его предметом, задает дополнительные вопросы и включен в образовательный процесс. Он бессознательно выделяет активных детей. Как правило, такими качествами обладают именно отличники. Но бывает и так, что ребенок становится отличником из-за того, что учителя ему симпатизируют и ставят более высокие оценки.

Социальный статус. К сожалению, очень часто любимчиками учителей становятся дети из благополучных семей, хотя именно их менее везучие одноклассники больше нуждаются в поддержке и одобрении. Дело не всегда в подарках, которые дарят родители. Часто это именно иррациональное стремление угодить.

Покладистость. Дети, которые ведут себя тихо, не привлекают к себе внимания и во всем соглашаются с учителем, чаще становятся любимчиками педагогов.Секрет прост — с такими учениками проще взаимодействовать, они предсказуемы и не отнимают время на налаживание рабочей атмосферы.К чему приводит разное отношение педагога к ученикамСитуация, когда одни дети становятся любимчиками учителя , а на других педагог не обращает никакого внимания, негативно сказывается на всем коллективе — в том числе и на звездах класса, и на аутсайдерах.Дети очень чутко реагируют на несправедливость, особенно когда она касается их самих.У аутсайдеров это приводит к следующему.

Снижение познавательного интереса. Какой смысл учить предмет или отвечать на уроке, если тебя в лучшем случае не спросят, а в худшем — будут топить? Вот и ребенок рассуждает схожим образом. И хорошо, если родители вовремя заметят потерю интереса к учебе и найдут ребенку кружок или репетитора по предмету. А если нет? Пробелы в знаниях будут расти как снежный ком, успеваемость падать, а шансы поступить в хороший вуз — снижаться.

Отсутствие дисциплины. Ребенок, которого игнорирует учитель, будет стараться привлечь к себе внимание любым доступным ему способом. А самый простой из них — сорвать урок.

Травля внутри коллектива. Если учитель постоянно унижает одного из детей, его одноклассники решат, что им тоже можно. Таким образом, с молчаливого одобрения и подачи взрослого жизнь ребенка превращается в ад.Но страдают и любимчики. У них могут возникнуть вот такие проблемы.

Снижение мотивации. Если оценка зависит от отношения учителя, а не от реальных знаний, ребенок сместит акценты с обучения на то, чтобы понравиться педагогу. Учиться и получать новые знания для этого совсем необязательно.

Изоляция. Дети прекрасно видят, как и за что педагог выделяет одних и не замечает других.Они могут решить «отомстить» любимчику и начать бойкотировать его. Со временем бойкот может привести к травле.

Завышенная самооценка. Когда школьника хвалят не за реальные достижения, а за то, что он нравится учителю , ребенок начинает считать себя особенным и требовать такого отношения ото всех окружающих его людей. Причин, по которым педагог выделяет одних детей и игнорирует других, множество. Вот основные из них.

Можно ли решить проблему? Конечно, но решать ее должны не дети, а взрослые.

Что делать, если учитель игнорирует или обижает ребенкаЕсли вы замечаете, что ребенок утратил интерес к учебе или не хочет заниматься каким-то из школьных предметов, это повод поговорить с ним. Возможно, он пропустил какую-то тему, а теперь не может понять остальные. А возможно, дело как раз в том, что учитель не обращает внимания на вашего ребенка или травит его.

Что можно сделать? Обсудить ситуацию с учителем. Чтобы картина была полной, необходимо узнать мнение и второй стороны. Если ребенок говорит, что к нему придирается классный руководитель, проблему можно обсудить после родительского собрания . К предметнику можно подойти на перемене и договориться о встрече. Выслушайте версию учителя. Возможно, ребенок преувеличивает и выдает за придирку обычный опрос. Прийти на открытый урок. Вы можете посетить любой урок. Главное — предупредить директора или завуча, что вы хотите посмотреть, как учитель ведет себя с детьми.

Конечно, в вашем присутствии педагог не будет «обижать» вашего ребенка, но вы можете увидеть манеру преподавания и то, как он относится к другим детям из класса. Поговорить с директором или завучем. Если учитель не готов идти на компромиссы и продолжает не замечать вашего ребенка, обсудите эту проблему с директором. Расскажите, что вы сделали и какие компромиссы предлагали. Но будьте готовы к тому, что отношения между вашим ребенком и учителем могут ухудшиться. Подтянуть знания по предмету. Возможно, проблема не в том, что учитель придирается к ребенку, а в том, что ваше чадо плохо знает предмет. Помогите ребенку восполнить пробелы. Сейчас для этого есть масса возможностей: от специальных приложений до онлайн-уроков в интернете. Перевести ребенка в другой класс или школу. Если наладить отношения никак не получается, стоит задуматься о переводе ребенка в другой класс или другую школу. Это особенно актуально, если ваш сын или дочь не сошлись характером с учителем.

Наладить такие отношения очень сложно. Найти кружок по интересам. Если нет возможности перевестись к другому учителю, постарайтесь найти другие источники получения знаний. Система дополнительного образования предлагает десятки самых разных кружков: от ботаники до авиамоделирования. И в каждом из них дают базовые знания по предмету: на ботанике расскажут о биологии, на моделировании — основы физики . Похожие кружки есть при школах, и чтобы в них попасть, необязательно быть ее учеником. Найди репетитора. Кажется, что это очень дорогой способ. Но, во-первых, репетиторами подрабатывают студенты старших курсов, а стоимость часа их работы намного ниже, чем у учителя со стажем. Во-вторых, есть государственные и волонтерские центры помощи детям. В них педагоги-добровольцы помогают школьникам освоить программу.