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В российских школах запретили макароны, блины и колбасу

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

В российских школьных столовых планируют запретить макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В российских школах запретили макароны, блины и колбасу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами также нельзя будет кормить школьников.

Кроме того, специалисты управления запретили подавать в школьных столовых грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. В список также вошло мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в «стоп-листе» оказались, энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

Ранее работница школьной столовой в Перми голыми руками размешивала и накладывала овощной салат, предназначенный для питания детей. Ее действия попали на видео.

Дети,
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