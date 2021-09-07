Школьница прошла шесть километров пешком из-за кондуктора

Уточняется, что с собой у девочки не было наличных денег, поэтому заплатить за проезд она не смогла. Школьница извинилась и попросила проехать на трамвае бесплатно. Однако кондуктор начала кричать и потребовала выйти из салона на ближайшей остановке.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса отобрал у 14-летней школьницы шапку в счет оплаты проезда, так как у девочки не было денег на билет. Отмечается, что подросток решила отправиться в гости к тете, однако, выйдя на улицу, поняла, что из-за холода пешком не дойдет. На пути к остановке россиянка вспомнила, что забыла деньги дома, а мелочи в карманах куртки не хватает на проезд, который стоит 30 рублей.