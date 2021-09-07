Как заинтересовать ребенка программированием и помочь сделать первые шаги

Технологии уже давно стали частью нашей жизни и, чем дальше, тем масштабнее будет их влияние, поэтому навыки программирования сегодня также важны, как умение читать и писать. Чем раньше ребенок начинает изучать программирование, тем легче ему ориентироваться в современном мире и тем яснее выглядит его будущее. О том, с чего начать знакомство с предметом, рассказывают методисты онлайн-школы репетиторов “Учи.Дома” Екатерина Простова и Александр Спирин.

Фото: Pixabay Pixabay

В конце материала также собраны игры и книги, которые помогут сделать обучение ребенка ещё интереснее.

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Почему детям стоит изучать программирование?

В процессе обучения программированию вместе с техническими знаниями ребенок получает навыки, которые пригодятся при изучении математики, физики и других точных наук.

По сути, он учится учиться: если программа не работает, ему приходится самостоятельно искать ошибки или изобретать нестандартные способы решения проблемы. То есть ребенок не пассивно получает знания, а сам их конструирует. Так развивается креативность, внимательность, логика, алгоритмическое мышление и умение разбивать сложные задачи на простые составляющие.

Отменяя команды, внося правки в код, ребенок перестает бояться ошибок в целом и становится более открытым ко всему новому. А при работе над сложным проектом в команде дополнительно развиваются коммуникативные навыки — дети учатся взаимодействовать между собой и поддерживать друг друга.

Программирование значительно расширяет возможности трудоустройства. Даже, если ребенок не захочет быть разработчиком, базовые навыки программирования станут преимуществом при трудоустройстве в других сферах: дизайне, интернет-маркетинге, образовании, бухгалтерии и многих других.

Кроме того, увлекательный процесс программирования так затягивает, что вместо бесполезного серфинга в интернете и просмотра роликов в TikTok школьники начинают создавать свои уникальные программы.

С чего начать изучение?

Языки программирования бывают двух типов: блочные и текстовые. Начинать лучше с блочного варианта, так как он проще для восприятия. Каждый блок имеет свое название, а сама работа с цветными блоками напоминает сборку конструктора LEGO: для создания игры или сайта, необходимо поставить блоки в определенной последовательности.

Для самых маленьких учеников занятия проходят в игровой форме, поэтому ребенок не устает. Быстрый результат — самую простую программу можно написать всего за несколько занятий, мотивирует заниматься дальше. Персонализация проектов, например добавление записи своего голоса в проект, делает обучение еще более интересным и захватывающим.

Один из первых языков программирования для детей — LOGO был создан еще в 1967 году, а начал использоваться для обучения в 1988 году. Цель — управлять черепашкой или черепашками, которые оставляют следы и могут писать и рисовать любые рисунки.

Сегодня один из самых популярных блочных языков — Scratch. Он есть в американской школьной программе, по нему читают курс в Гарварде и других университетах мира. Scratch бесплатен, есть русскоязычная версия, приложение браузерное и не требует установки программы на компьютер. В отличие от обучающих игр Scratch универсален, его можно использовать для решения настоящих задач, например, написать свой генератор стихов или построить виртуальный город.

Когда азы программирования уже освоены, можно приступать к текстовым языкам. Такое программирование сложнее, так как требует знания большого количества специфических слов и структуры кода, а также усидчивости. Находить ошибки в коде сложно, и требует терпения: лишняя запятая или слеш не в ту сторону и программа уже не работает.

Как правило, написать настоящий код на Python под силу детям уже в 11-12 лет. Несмотря на простой синтаксис, Python очень популярный язык программирования среди компьютерных гигантов. На нем написана серверная часть Instagram, он используется в Minecraft, его применяет Google и Yandex.

Программирование стоит начинать изучать с раннего возраста, тогда информация будет восприниматься гораздо проще, а навык — развиваться быстрее. Онлайн-школа репетиторов Учи.Дома запустила уроки программирования разного уровня сложности для детей 7-10 лет. На них школьники смогут создавать свои собственные игры и мультфильмы на языке Scratch, которые потом можно будет показать родителям и друзьям. Обучение проходит по специально разработанной методике в интересной игровой форме, есть обратная связь от преподавателя, который рассказывает о том, что происходит в программе при совершении того или иного действия, объясняет причины ошибок.

Для того, чтобы ребенку интереснее было осваивать материал, мы рекомендуем использовать разнообразные источники: книги, сайты, игры, материалы на YouTube и в социальных сетях.

Платформы и приложения для изучения программирования

Blockly

Blockly - это библиотека игр от компании Google, каждая игра направлена на изучение чего-либо (например, движение, работа с переменными, задание формы и цвета и т.д.), в играх несколько есть уровней: от простого к сложному, поэтому они подойдут на разных этапах обучения.

Lightbot

Это мобильное приложение, в котором на каждом уровне нужно управлять роботом, поворачивать его и включать свет в нужных точках. Каждый новый этап игры сложнее предыдущего.

Kodu game

Kodu — игра от Microsoft с трехмерным миром, который можно строить и программировать. С ней ребёнок не просто научится программированию и дизайну, но также создаст настоящую 3D-игру, в которую можно поиграть на ПК или Xbox.

Книги по основам программирования для детей

Книга предназначена для детей от 4 до 9 лет. В первой части рассказывается история о приключениях девочки Руби, а вторая часть состоит из заданий, которые знакомят ребенка с миром программирования. В игровой форме малыш узнает, что такое алгоритм, цикл, данные.

На страницах книги профессиональный преподаватель рассказывает про основные понятия в программировании и принципы создания программ с помощью Scratch. После прочтения ребенок сможет сразу применить знания на практике: создать 10 настоящих компьютерных игр. Книга написана простым, понятным для ребенка языком.