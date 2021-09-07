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Как заинтересовать ребенка программированием и помочь сделать первые шаги

Кристина Уколова
25 минут назад

Технологии уже давно стали частью нашей жизни и, чем дальше, тем масштабнее будет их влияние, поэтому навыки программирования сегодня также важны, как умение читать и писать. Чем раньше ребенок начинает изучать программирование, тем легче ему ориентироваться в современном мире и тем яснее выглядит его будущее. О том, с чего начать знакомство с предметом, рассказывают методисты онлайн-школы репетиторов “Учи.Дома” Екатерина Простова и Александр Спирин.

Как заинтересовать ребенка программированием и помочь сделать первые шаги
Фото: PixabayPixabay

В конце материала также собраны игры и книги, которые помогут сделать обучение ребенка ещё интереснее.

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Почему детям стоит изучать программирование?

В процессе обучения программированию вместе с техническими знаниями ребенок получает навыки, которые пригодятся при изучении математики, физики и других точных наук.

По сути, он учится учиться: если программа не работает, ему приходится самостоятельно искать ошибки или изобретать нестандартные способы решения проблемы. То есть ребенок не пассивно получает знания, а сам их конструирует. Так развивается креативность, внимательность, логика, алгоритмическое мышление и умение разбивать сложные задачи на простые составляющие.

Отменяя команды, внося правки в код, ребенок перестает бояться ошибок в целом и становится более открытым ко всему новому. А при работе над сложным проектом в команде дополнительно развиваются коммуникативные навыки — дети учатся взаимодействовать между собой и поддерживать друг друга.

Программирование значительно расширяет возможности трудоустройства. Даже, если ребенок не захочет быть разработчиком, базовые навыки программирования станут преимуществом при трудоустройстве в других сферах: дизайне, интернет-маркетинге, образовании, бухгалтерии и многих других.

Кроме того, увлекательный процесс программирования так затягивает, что вместо бесполезного серфинга в интернете и просмотра роликов в TikTok школьники начинают создавать свои уникальные программы.

С чего начать изучение?

Языки программирования бывают двух типов: блочные и текстовые. Начинать лучше с блочного варианта, так как он проще для восприятия. Каждый блок имеет свое название, а сама работа с цветными блоками напоминает сборку конструктора LEGO: для создания игры или сайта, необходимо поставить блоки в определенной последовательности.

Для самых маленьких учеников занятия проходят в игровой форме, поэтому ребенок не устает. Быстрый результат — самую простую программу можно написать всего за несколько занятий, мотивирует заниматься дальше. Персонализация проектов, например добавление записи своего голоса в проект, делает обучение еще более интересным и захватывающим.

Один из первых языков программирования для детей — LOGO был создан еще в 1967 году, а начал использоваться для обучения в 1988 году. Цель — управлять черепашкой или черепашками, которые оставляют следы и могут писать и рисовать любые рисунки.

Сегодня один из самых популярных блочных языков — Scratch. Он есть в американской школьной программе, по нему читают курс в Гарварде и других университетах мира. Scratch бесплатен, есть русскоязычная версия, приложение браузерное и не требует установки программы на компьютер. В отличие от обучающих игр Scratch универсален, его можно использовать для решения настоящих задач, например, написать свой генератор стихов или построить виртуальный город.

Когда азы программирования уже освоены, можно приступать к текстовым языкам. Такое программирование сложнее, так как требует знания большого количества специфических слов и структуры кода, а также усидчивости. Находить ошибки в коде сложно, и требует терпения: лишняя запятая или слеш не в ту сторону и программа уже не работает.

Как правило, написать настоящий код на Python под силу детям уже в 11-12 лет. Несмотря на простой синтаксис, Python очень популярный язык программирования среди компьютерных гигантов. На нем написана серверная часть Instagram, он используется в Minecraft, его применяет Google и Yandex.

Программирование стоит начинать изучать с раннего возраста, тогда информация будет восприниматься гораздо проще, а навык — развиваться быстрее. Онлайн-школа репетиторов Учи.Дома запустила уроки программирования разного уровня сложности для детей 7-10 лет. На них школьники смогут создавать свои собственные игры и мультфильмы на языке Scratch, которые потом можно будет показать родителям и друзьям. Обучение проходит по специально разработанной методике в интересной игровой форме, есть обратная связь от преподавателя, который рассказывает о том, что происходит в программе при совершении того или иного действия, объясняет причины ошибок.

Для того, чтобы ребенку интереснее было осваивать материал, мы рекомендуем использовать разнообразные источники: книги, сайты, игры, материалы на YouTube и в социальных сетях.

Платформы и приложения для изучения программирования

Blockly

Blockly - это библиотека игр от компании Google, каждая игра направлена на изучение чего-либо (например, движение, работа с переменными, задание формы и цвета и т.д.), в играх несколько есть уровней: от простого к сложному, поэтому они подойдут на разных этапах обучения.

Lightbot

Это мобильное приложение, в котором на каждом уровне нужно управлять роботом, поворачивать его и включать свет в нужных точках. Каждый новый этап игры сложнее предыдущего.

Kodu game

Kodu — игра от Microsoft с трехмерным миром, который можно строить и программировать. С ней ребёнок не просто научится программированию и дизайну, но также создаст настоящую 3D-игру, в которую можно поиграть на ПК или Xbox.

Книги по основам программирования для детей

Привет, Руби. Сказка с заданиями, которая научит ребенка думать как программист

Книга предназначена для детей от 4 до 9 лет. В первой части рассказывается история о приключениях девочки Руби, а вторая часть состоит из заданий, которые знакомят ребенка с миром программирования. В игровой форме малыш узнает, что такое алгоритм, цикл, данные.

Мэтью Хайлэнд: Программируем с детьми. Создай 10 целых игр на Scratch

На страницах книги профессиональный преподаватель рассказывает про основные понятия в программировании и принципы создания программ с помощью Scratch. После прочтения ребенок сможет сразу применить знания на практике: создать 10 настоящих компьютерных игр. Книга написана простым, понятным для ребенка языком.

Юлия Торгашева: Программирование для детей. Мои первые программы на Scratch

Настоящий учебник для юных программистов. С ее помощью ребенок поймет, что в компьютерные игры можно не только играть, а создавать самому, и именно такие, как он захочет. А поможет ему в этом специальная детская среда программирования Scratch с цветными блоками-командами, которые нужно собирать, как конструктор.

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